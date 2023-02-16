У Путина ограниченные возможности продолжать войну, самое разумное для него – вывести из Украины войска, – Британия в ОБСЕ

У российского диктатора Владимира Путина сейчас крайне ограниченные возможности для того, чтобы продолжать в Украине войну. За последние недели российская армия понесла наибольшие потери на фронте.

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Об этом сказал Ян Стаббс, старший военный советник делегации Британии в ОБСЕ во время Форума безопасного сотрудничества, который состоялся 15 февраля в Вене. Его слова процитировало издание Укринформ.

По словам британского военного, руководство армией РФ, скорее всего, уже развернуло большинство резервистов, призванных в рамках "мобилизации", которую в Кремле назвали "частичной". Кроме того, в начале февраля в российской частной военной компании "Вагнер" сообщили, что больше не будут вербовать в ряды оккупантов заключенных.

Стаббс сказал, что сейчас у РФ есть несколько вариантов: продолжать истощать свои силы или объявлять новую волну мобилизации. Однако наиболее разумным для главы Кремля было бы вывести свои войска из украинских городов.

"Путин может закончить эту войну сейчас, вывести все российские войска с суверенной территории Украины и, таким образом, прекратить бессмысленное принесение в жертву тысяч других простых россиян", – добавил Стаббс.

Он также подчеркнул, что Украина должна продолжать получать от партнеров вооружения, чтобы освободить от оккупантов свои территории и не допустить новых захватов.

Это, по его словам, единственный путь к справедливому и длительному миру.

"Мы будем поддерживать украинцев в их борьбе за освобождение своей родины. Суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины будут восстановлены", – сказал представитель Великобритании в ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США и союзных странах скептически относятся к тому, что страна-агрессор Россия накопила силы и ресурсы для достижения хоть каких-либо успехов на войне в Украине. По оценкам американских военных, оккупантам потребуется время до мая, чтобы восстановить достаточную мощь для продолжительного наступления.