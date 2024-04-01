Живой щит из отдыхающих: зачем Путину новые курорты на временно оккупированных территориях

На захваченном побережье Азовского моря и в Крыму российский диктатор Путин приказал построить новые курорты. В планах – грязелечебница в Мариуполе, "Крымская Ривьера" и "Золотые пески" в Крыму, парки, музеи, отели...

Правда, все эти новые "курортные зоны" в любой момент могут оказаться на линии фронта, поэтому и отдыхающих, и инвесторов будут привлекать, скорее всего, добровольно-принудительно.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Сотни никому не нужных отелей

Глава Кремля Владимир Путин объявил о проекте "Пять морей", по которому к 2030 году в РФ должны появиться отели, парки, музеи, пляжи в Калининградской области, Краснодарском, Приморском краях, Санкт-Петербурге, Дагестане, на Байкале. Сюда включили и временно оккупированные территории Украины.

Планируется, что на этих курортах будут отдыхать в течение всего года, что принесет России прибыль в размере 5% ВВП. Правда, планы по обустройству оккупированных территорий вызывают сомнения.

Так, на совещании с Путиным гауляйтер из Запорожья Евгений Балицкий поделился своими фантастическими планами по обустройству курортов на берегу Азовского моря. Он предложил создать новый курорт "Приморский" на Обиточной косе, выходящей к Азовскому морю.

По его мнению, здесь можно будет вместить до 100 отелей, санатории, грязелечебницу и даже поля для гольфа. Обойдется все в 351 млрд рублей.

А незаконный глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов предложил круглогодичные курорты "Золотые пески" и "Крымская Ривьера" в Евпаторийском районе. Здесь оккупационные власти собрались построить 18 новых отелей. Правда, Аксенов должен знать, что никто не отдыхает и в отелях, которые уже построены.

После оккупации Крым не стал меккой российских туристов, как планировали захватчики. После начала полномасштабной войны, когда на пляжах построили фортификационные сооружения, а на военных объектах начались "бавовны" – и подавно.

Самолеты сюда не летают, Крымский мост уже несколько раз был серьезно поврежден. Чтобы воспользоваться им летом, необходимо отстоять в огромных заторах. А из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в Крыму снова начинаются проблемы с водой.

В прошлом году курортный сезон на полуострове не состоялся.

Российские инвесторы больше не заинтересованы вкладывать деньги в развитие крымских курортов. Например, недавно на аукционе так и не смогли продать санаторий "Солнечный" в Алупке. Не нашлось желающих.

Новый фешенебельный курорт – это деревянные дорожки и кабинки для переодевания?

В прошлом году на пляжах Мариуполя загорали и купались лишь немногочисленные местные, а также понаехавшие из России гастарбайтеры. Посетители пляжей жаловались на грязный песок, отсутствие элементарных удобств – не было туалетов, навесов, скамеек.

Сегодня на центральном пляже в Мариуполе россияне развили бурную деятельность. Сюда подвезли песок, делают деревянные дорожки, строят кабинки для переодевания. Соорудили небольшую детскую площадку. Но это очень мало похоже на новый курорт.

"В прошлом году единицы приходили на пляж загорать и купаться. Многие боятся мин, которые может прибить к берегу. В принципе боятся выходить на улицу, не то что на пляж ходить. Тебя могут в любой момент остановить, обыскать. Ведь у нас тоже местных мужчин заставляют идти на фронт воевать. В городе много преступности, людей грабят, убивают. У многих жителей отобрали их квартиры", – рассказывает пенсионерка из оккупированного Мариуполя Валентина Ивановна (имя изменено).

Оккупационные власти убеждают, что Мариуполь вот-вот восстановится. Здесь активно продают квартиры в новостройках (не мариупольцам, дома которых разрушили, им такое жилье не по карману), а на месте "Азовстали" обещают сделать технопарк, куда будут водить экскурсии.

Зачем Путину новые курорты на оккупированных территориях

На протяжении последнего года Россия строит железную дорогу из Ростова в Крым, которая проходит через Мариуполь и Бердянск. Основное ее предназначение – перевозка военных грузов на фронт и в Крым. Заодно собираются пустить пассажирские поезда, которые повезут россиян на оккупированные курорты.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что процесс строительства этой новой железной дороги уже почти завершен, и это может представлять серьезную проблему. Впрочем, он отметил, что "с сухопутным участком железной дороги мы как-то справимся", ведь "в этом опыт у всех есть и это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста".

Знают об этом и у Путина, поэтому можно предположить, что строительство новых курортов преследует несколько целей. В частности, наводнить оккупированные территории людьми: рабочими, которые будут создавать и обслуживать эти объекты, отдыхающими. Все они – гражданские, должны создавать в том числе и живой щит для армии РФ. И для новой российской железной дороги, по которой они будут приезжать на курорты.

Понимают это и местные жители.

"Скорее всего, это будет живой щит от обстрелов ВСУ. Вдруг что, будут кричать, что убили мирных отдыхающих, ничего о войне не знавших и приехавших сюда загорать", – считает местный житель Алексей.