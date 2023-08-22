У России большие проблемы: разведка Британии объяснила, что означает уничтожение Ту-22М3 на авиабазе 'Сольцы'

Атака на российскую военную авиабазу в Новгородской области 19 августа, в результате которой, вероятно, был уничтожен бомбардировщик Ту-22М3, по версии России, была совершена с помощью БпЛА. Если атаковал базу действительно беспилотник, это подтверждает версию, что часть атак с помощью дронов осуществляется с территории РФ.

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Расстояние от Украины до авиабазы "Сольцы" составляет около 650 км, беспилотники вряд ли могут преодолевать такие расстояния. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве отметили, что российский бомбардировщик Ту-22М3 был уничтожен 19 августа на авиабазе "Сольцы" в Новгородской области, в 650 км от границы с Украиной. По официальной версии РФ, авиабаза была атакована с помощью БпЛА.

"Если это правда, это прибавляет вес версии, что некоторые атаки БпЛА на российские военные цели осуществляются с территории России. БпЛА-коптеры вряд ли будут иметь дальность, чтобы достичь авиабазы "Сольцы" из-за пределов России", – говорится в сводке.

В МО Британии также отметили, что свои Ту-22М3 Россия часто использует для запуска крайне неточных тяжелых противокорабельных ракет Х-22. А в первые месяцы войны с помощью этих самолетов осуществлялась интенсивная бомбардировка неуправляемыми бомбами города Мариуполь Донецкой области.

Атака на авиабазу "Сольцы", по мнению представителей британского оборонного ведомства, свидетельствует о больших проблемах России.

"Это, по крайней мере, третья успешная атака на аэродромы дальней авиации, которая вновь вызывает сомнения в способности России защитить стратегические объекты в глубине страны", – резюмировали в МО Британии.

Напомним, 19 августа стало известно, что беспилотник попал в аэродром в Новгородской области. Там возник пожар, а в российском минобороны признали повреждение одного из самолетов.

Впоследствии стало известно, что удар БПЛА по российской авиабазе "Сольцы" повредил Ту-22М3, а в сети появились фото охваченного огнем самолета.

Поражение зафиксировали спутники: спутниковые фото подтвердили, что Ту-22М3 после прилета дрона сгорел.