У России большие проблемы с формированием сил для войны, но ситуация может измениться: в ISW указали на риски

В настоящее время Россия не может проводить одновременно несколько наступательных операций на украинском фронте. Но несмотря на серьезные проблемы с формированием сил ныне, в долгосрочной перспективе страна-агрессор способна превратиться в серьезную угрозу для Украины.

Пока Кремль не предпринял необходимой реорганизации своих военных действий, чтобы эффективно использовать эффект масштаба для поддержки оккупантов, но ситуация может измениться. На это указывает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), в том числе ссылаясь на слова украинского бригадного генерала Алексея Громова.

Так, на брифинге 13 апреля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ предупредил, что российские усилия по мобилизации стагнируют из-за растущего осознания россиянами высокого уровня причинно-следственной связи гибели их военных в Украине. Громов заявил, что Волгоградская и Саратовская области РФ выполнили только 7% (134 из 7800 "мобиков") и 14% (270 из 7600 "мобиков") своих региональных квот на набор в рамках первого квартала 2023 года соответственно.

Также бригадный генерал отметил, что Кремль создает "альтернативные" частные военные компании (ЧВК), чтобы заполнить эти пробелы, однако в ближайшем будущем они не будут такими "мощными", как группа "Вагнера".

Громов подчеркнул, что Украина и ее союзники не должны недооценивать возможности России по формированию сил на будущее для ведения для затяжной войны на истощение.

Анализируя эти слова, в ISW указали, мол, ранее уже предупреждали о том, что США и НАТО не должны недооценивать возможности России в долгосрочной перспективе. А все потому, что страна-агрессор может "возродиться", используя свое население и оборонно-промышленную базу, чтобы угрожать Украине и НАТО, если российский диктатор Владимир Путин решит коренным образом изменить стратегию РФ и распределить военные ресурсы в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что еще 17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах сформировать 12 новых маневренных дивизий в течение нескольких лет.

Вместе с тем аналитики признают, что пока Кремль еще не предпринял необходимой реорганизации своих военных действий, чтобы эффективно использовать эффект масштаба для поддержки крупномасштабного формирования оккупационных сил.

Сегодня российское минобороны применяет полумеры и децентрализованные усилия по вербовке новобранцев для возрождения ВС РФ. Их назвали "криптомобилизацией", основной акцент в привлечении добровольцев идет на регионы, на новые мелкие ЧВК и давление на различные госпредприятия с целью спонсирования и оплаты вербовочных кампаний.

Так, Кремль выставляет счет государственной энергетической компании "Газпром" за ее усилия по набору добровольцев на временно оккупированной территории Донецкой области, предлагая "мобикам" зарплату в размере 400 000 рублей (приблизительно $4900) в месяц.

По мнению экспертов, нынешние неустойчивые усилия Москвы по освоению любых финансовых ресурсов исчерпают себя без фундаментальной реформы их формирования и распределения. Они создадут некоторую дополнительную боевую мощь в краткосрочной перспективе, но это будет происходить с уменьшением предельной отдачи при возрастающих затратах.

"Нынешняя модель распределения ресурсов и эффекта масштаба, используемая российским государством, не обеспечивают синергии разрозненных усилий по использованию отдельных пулов ресурсов. Решение Кремля продолжать полагаться на финансовое поощрение добровольцев как разовыми выплатами, так и пожизненными, создаст большие долгосрочные структурные издержки и не будет устойчивым в течение неопределенного времени", – считают в ISW, но не исключают, что ситуация может измениться.

