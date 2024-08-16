У России недостаточно сил для контрнаступления на Курщине, – замначштаба ВС Эстонии

Заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны Эстонии подполковник Маттиас Пуусепп считает, что у России есть проблемы с командованием войсками в Курской области. Именно поэтому они не смогли эффективно отреагировать на наступательные действия Вооруженных сил Украины, а теперь из-за отсутствия достаточного количества сил не могут провести контрнаступление.

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Об этом Пуусепп сказал в пятницу, 16 августа, на пресс-конференции министерства обороны, передает ERR. Он подчеркнул, что действия россиян несут оборонительный характер – они устанавливают оборонительные линии и перемещают свои подразделения.

Военный отметил, что ВСУ успешно удалось скрыть свои планы касательно Курщины, благодаря чему целиком был достигнут эффект неожиданности.

"По сообщениям российских социальных медиа, ВС РФ вскоре должны совершить контрнаступление. Однако пока нет признаков, что у ВС РФ имеется достаточное количество сил и районов, чтобы развернуть подобные значительные действия", – сказал Пуусепп.

По словам подполковника, основная боевая деятельность в Курской области ведется в районе населенного пункта Суджа, что примерно в 44 километрах к северо-востоку от города Сумы и на расстоянии около 10 километров от государственной границы.

"На основе данных из открытых карт под контролем ВСУ находится более 500 квадратных километров территории Курской области", – сказал он.

Однако активная деятельность сейчас разворачивается на большем участке и ВСУ увеличивают эту территорию, хоть их темп и не такой быстрый, каким был в начале атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, наступление Вооруженных сил Украины в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они вынуждены были признать, что недооценивали военный потенциал Украины, признался генерал-лейтенант, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

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