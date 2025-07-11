"У российских войск есть политическая цель": Буданов раскрыл планы агрессора относительно Днепропетровщины

Армия страны-агрессора России хочет войти вглубь Днепропетровской области Украины на 10 километров. У путинских войск есть политическая цель – отчитаться о входе на территорию этого региона.

Видео дня

Оккупантам поручено создать там "буферную зону" глубиной до 10 километров. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg.

Журналисты отметили, что армия РФ сейчас пытается пересечь административную границу с Днепропетровской областью, которая расположена рядом с Донецкой. Кроме того, россияне не отказались от плана оккупировать всю Донецкую область. Также оккупанты вошли на север Сумской области, граничащей с Россией, в попытке создать буферную зону.

"Нереалистично, чтобы Россия захватила всю Донецкую область до конца года", – сказал Буданов.

По словам главы украинской разведки, российские войска имеют политическую цель заявить, что они "вошли" в Днепропетровскую область. Поэтому им поручено создать еще одну "буферную зону" глубиной до 10 километров в регионе.

Также глава ГУР отметил, что добиться прекращения огня можно в ближайшие месяцы.

Ранее российские пропагандисты и так называемые военкоры распространили информацию о том, что войска государства-агрессора якобы захватили первый населенный пункт в Днепропетровской области. Речь идет о селе Дачное Новопавловской громады Синельниковского района. Проект DeepState обозначает эту территорию как серую зону. Однако в Генеральном штабе ВСУ опровергли фейки россиян.

Замкомандира аэромобильного батальона 79-й ОДШБр Богдан Януш отметил, что войска РФ давят на ВСУ на Новопавловском направлении – это является одной из попыток врага выйти в тыл Покровской группировки украинских сил. По его словам, оккупанты рвутся к границам Днепропетровской области, чтобы отчитаться своему командованию о "захвате Донетчины".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль одной из задач для своей оккупационной армии в Украине определил выход российских войск на админграницу Днепропетровской области, и оккупанты делают все, чтобы достичь этой цели. Однако им это не удается, так же как не могут захватчики и оккупировать Покровск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!