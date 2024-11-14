"У российских захватчиков две цели, но главная – отрезать путь домой": в оккупации украинцев насильно загоняют в армию РФ

На временно оккупированной территории Украины российские захватчики сейчас усиленно загоняют местных жителей в ряды своей армии. Дошло до того, что на контролируемой агрессором части Херсонщины двое участников АТО покончили с собой, не желая становиться предателями. Очень тяжелая ситуация также в Донецкой и Запорожской областях.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Херсонская область

На оккупированной части региона, левобережной Херсонщине, произошла настоящая трагедия – повесились двое бывших украинских воинов, которые ранее принимали участие в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Оккупанты заставляли их мобилизоваться в армию страны-агрессора и идти воевать против своей родной страны.

"Россияне начали принудительно и незаконно мобилизовывать гражданских жителей Херсонской области в свои войска. Двоих мужчин они заставили пройти медосмотр и готовились отправить их на фронт, воевать против украинцев. Один из этих мужчин повесился сразу, как вернулся с медосмотра домой. Когда российские военные приехали за ним, его уже успели похоронить. А другой мужчина повесился, когда россияне пришли забирать его воевать", – рассказали источники Центра журналистских расследований.

Обоих мужчин российские захватчики незаконно лишали свободы в начале полномасштабного вторжения России в Украину, а затем им запретили выезжать с временно оккупированной территории.

Однако, по словам представителей законной власти громады, есть и те, кто добровольно согласился мобилизоваться в ряды вражеской армии. Известно, что по меньшей мере один из таких мобилизованных добровольцев уже похоронен в родном селе на Херсонщине.

Запорожская область

На захваченной части области полным ходом продолжается осенний призыв в армию России, который продлится до конца года. И это несмотря на то, что в 2022 году оккупационная власть обещала местным жителям пятилетнюю отсрочку от службы. Но сейчас об этом никто уже и не вспоминает – бесполезно.

Призыву подлежат местные жители в возрасте от 18 до 30 лет, получившие паспорт гражданина РФ. Вот, казалось бы, возможность: не обращайся за российским гражданством – не попадешь в оккупационную армию. Но не все так просто.

По мнению собеседника OBOZ.UA в захваченном Бердянске, подавляющее большинство местных жителей уже были "обилечены" документами страны-агрессора.

"Тут без российского паспорта ты в принципе не сможешь выжить. Вплоть до того, что медицинскую помощь оказывают только гражданам РФ. Сначала оставили только экстренную помощь, по скорой, но скоро и этого не будет. Если у поступившего в больницу нет российского паспорта, медиков обязали сообщать о таких пациентах. Для оккупантов это по умолчанию враги", – рассказал житель Бердянска.

По его словам, без российского паспорта у людей закрыт и выезд из оккупации: "Хотя с этим и так очень сложно, к тому же стоит больших денег, которых у большинства местных жителей попросту нет. Но остается надежда. Вот и получается палка о двух концах: с одной стороны паспорт РФ получать приходится, а с другой – тебя сразу же могут отправить воевать против Украины".

Оккупационная власть заявляла, что призывников отправят служить в части Южного военного округа (ЮВО), в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край. Однако по данным источников OBOZ.UA, некоторых призывников из Мелитополя после двухнедельной "подготовки" уже перебросили в Курскую область РФ – они будут принимать участие в боевых действиях.

К слову, сейчас продолжается усиленная "отработка" оккупантами сел Мелитопольского района.

Донецкая область

Оккупированная часть этого густонаселенного региона, к сожалению, немаленькая. И очень разнородная. Большая часть захваченной территории вот уже 10 лет находится под контролем России.

"Сегодняшнему 18-летниму призывнику из Донецка в первый год российской агрессии было всего восемь лет. За эти годы дети подверглись колоссальной обработке, в первую очередь в школе. И это, к сожалению, принесло свои плоды. Они считают украинцев своими врагами, и, боюсь, этого уже не изменить. Особенно учитывая, что у большинства местных семей есть пострадавшие во время войны, погибшие", – считает собеседник OBOZ.UA в оккупированном РФ областном центре.

Несмотря на сильные пророссийские настроения в регионе, желающих воевать против Украины сейчас очень мало. Проблемной оказалась и мобилизация, которая не прекращалась, и нынешний призыв. Молодые мужчины прячутся или выезжают из оккупации, в том числе в дальнее зарубежье. Конечно же, у кого есть такая возможность. Но выехать из Донецкой области через Россию намного проще, чем, например, из Запорожской.

По словам дончанина, родители местных призывников боятся, что их сыновей, несмотря на обещания, оккупанты все же отправят на фронт: "Знающие люди у нас говорят, что максимум до Нового года молодняк бросят на штурмы. Проверять это на собственных детях не хочет никто. К тому же призывников еще и принуждают заключать контракты – а это прямой путь на войну".

О ситуации с принуждением подписывать контракты и о том, как проходит призыв в оккупированном в 2022 году Мариуполе рассказал и советник городского головы Петр Андрющенко.

"Призыв в российскую армию в Мариуполе и районе приобретает сумасшедший масштаб. Кроме прямой явки для взятия на воинский учет, предприятия получили дополнительное задание по сверке списков военнообязанных рабочих. Более того, все предприятия после этого должны обеспечить явку непоставленных на воинский учет в военкоматы или уволить с уведомлением об этом военкомата. После призыва молодежи сразу предлагают заключить контракт, обещая службу "не на фронте", – рассказал Андрющенко.

По его информации, по состоянию на конец октября не менее 20 мариупольцев с начала призыва в городе заключили контракт, были переведены из призывников в контрактники и отправлены в лагеря подготовки.

По словам собеседника OBOZ.UA в украинской разведке, такая активность российских оккупантов имеет как минимум две причины. "Первая – восполнить большие потери, которые несет армия РФ на войне, а вторая – замазать местных жителей кровью, превратить их в предателей Украины и таким образом окончательно отрезать им путь домой", – говорит офицер.

Единственный выход для тех жителей оккупированной территории, которых насильно отправили воевать, – это воспользоваться проектом "Хочу жить" и таким образом вырваться из замкнутого круга.