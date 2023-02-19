Блог | Александр Коваленко: У россиян неприятность – элитное подразделение из-за потерь утратило боеспособность

Буквально на днях стало известно, что у 30 АБр 36 ОВА (Улан-Удэ) случилась неприятность - подразделения из-за потерь утратили боеспособность.

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Артиллерия у РОВ и вправду в феврале страдает знатно, особенно в сравнении с потерями других типов вооружений, техники и л/с.

По потерям можно спрогнозировать, что к концу февраля этот показатель выйдет на уровень мая 2022. В то же самое время, не смотря на активизацию российских войск, в рамках некоего "масштабного" наступления типа "можем повторить", показатель потерь ББМ и танков не демонстрирует резкого скачка.

Что интересно, в пропорциональном сравнении с потерями танков и ББМ с артиллерией, именно артиллерия демонстрирует диспропорциональный рост, а танки и ББМ наоборот - уменьшение.

Объяснением данному парадоксу может быть то, что танки и ББМ сейчас применяются в штурмах не так интенсивно.

Фактически, можно говорить о том, что на момент российского "большого" наступления, ресурс их подразделений по комплектации техникой был хуже чем, например, в сентябре 2022. В наступлении применяется преимущественно пехотная компонента при поддержке артиллерии и с того потери.

Кстати, интересна и статистика потерь РСЗО. За весь период войны, стала наблюдаться волнообразность роста и снижения потерь РСЗО. Данное явление может быть объяснено снятием данной артиллерии с консервации, ремонтом о отправкой в зону БД, в следствие и возникают такие провалы.