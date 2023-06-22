У Шойгу похвастались 'перехватом' Storm Shadow, попавших в Чонгарский мост

Военно-политическое руководство страны-террориста РФ продолжает приписывать себе выдуманные "успехи" на поле боя. В очередной раз минобороны России похвасталось, что оккупанты якобы "перехватили" крылатую ракету Storm Shadow, которые украинской армии предоставили западные союзники.

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В то же время еще несколько часов назад захватчики жаловались, что именно ракетой Storm Shadow был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Представитель минобороны РФ Игорь Конашенков, который ежедневно рассказывает об "уничтожении" едва ли не сотен единиц западной военной техники в Украине, на этот раз похвастался "перехватом" Storm Shadow.

Более того, военный преступник решил утешить граждан страны-террориста РФ количеством "уничтоженных" ракет. По легенде минобороны России за сутки оккупанты "перехватили" пять крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Также в минобороны РФ прокомментировали очередной ночной теракт на территории Украины. Обстрел гражданской инфраструктуры, в том числе, частных домов и мирных жителей Конашенков назвал "ударом высокоточным оружием большой дальности по вооружения и военной техники иностранного производства". Очередной пропагандистский бред военный преступник завершил привычной для минобороны РФ фразой о том, что "назначенный объект поражен и цель удара достигнута".

Напомним, ночью 22 июня на мосту в селе Чонгар вблизи временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Выезд с полуострова на этом участке закрыт. Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что удар по мосту был нанесен ночью, и добавил, что пострадавших якобы нет.

Ранее сообщалось, что гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо пообещал "очень серьезный ответ" за атаку по Чонгарскому мосту. Он озвучил соответствующее "предупреждение", кроме того, пригрозил не только Украине, но и Молдове.

Недавно страна-террорист Россия заявила, что якобы сбила две поставленные Украине Великобританией ракеты Storm Shadow. Военный аналитик Шон Белл поставил под сомнение это заявление, поскольку россияне любят выдавать желаемое за действительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. После этого у граждан государства-террориста России произошел очередной припадок истерики из-за того, что Украина получает от союзников военную помощь для борьбы с оккупантами.

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