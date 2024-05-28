У ТЦК нет таких полномочий: юрист объяснил, как будет происходить блокировка карт уклонистов. Видео

Напрямую Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не смогут блокировать банковские счета уклонистов. Такие ограничения могут применяться в отношении лица, не оплатившего штраф.

Нюансы законодательства проекту OBOZ.Talk объяснил адвокат Богдан Кушнир. Он отметил, что после блокировки карточки гражданин может либо заплатить штраф, либо обратиться в суд.

"Я уверен, что слава богу, что у ТЦК нет возможности нажать кнопочку и заблокировать кому-то какие-то счета. Счета блокируются за то, что лицо не уплатило штраф. Напрямую – нет", – сказал эксперт, отвечая на вопрос.

Сотрудники военкомата составляют на человека протокол. Далее может быть наложен штраф. Если уклонист не оплатил его, штраф переходит в исполнительную службу на принудительное взыскание. Исполнительная служба для того, чтобы мотивировать человека заплатить, может заблокировать счета.

"Аресты на имущество они не налагают, потому что штраф небольшой. Это первое. Во-вторых – если нет решения суда об аресте имущества", – подчеркнул адвокат.

"То есть все достаточно просто. Заблокировали счета. Вы пытаетесь расплатиться картой, видите, что она заблокирована. Вам приходит сообщение о том, что ваша карта заблокирована в связи с такими-то обременениями, номер государственного представителя исполнительной службы... Все. Вы посмотрели, все поняли. Захотели – пошли, обжаловали через суд. Захотели – заплатили. Но напрямую ТЦК не может этого сделать", – сказал Кушнир.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанные, призывники и резервисты в Украине, согласно новому закону о мобилизации, вступившему в силу 18 мая, должны иметь при себе военно-учетные документы. Речь идет об удостоверении, военном билете или временном удостоверении военнообязанного – в зависимости от отношения к военной службе.

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