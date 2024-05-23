В ТЦК объяснили, какие документы должны носить с собой военнообязанные

Военнообязанные, призывники и резервисты в Украине, согласно новому закону о мобилизации, вступившему в силу 18 мая, должны иметь при себе военно-учетные документы. Речь идет об удостоверении, военном билете или временном удостоверении военнообязанного – в зависимости от отношения к военной службе.

Об этом в Facebook заявил Кременчугский районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там также советуют иметь подтверждение обновления данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

"Это может быть вин-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра "Оберіг" в приложении "Резерв+", – говорится в сообщении.

Если в выписке не отображается вин-код (21 цифра), то необходимо обращаться исключительно в военкомат для уточнения информации.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В мобильном приложении "Резерв+" от Минобороны Украины по состоянию на 22 мая авторизовалось более 1 млн украинцев. Обновили свои данные 805 тысяч пользователей.

– Если в "Резерв+" отображается статус "в розыске", можно обратиться в службу технической поддержки для исправления данных. Также для этого можно лично прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!