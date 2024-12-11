У Украины уже есть аналоги Tomahawk: эксперт сделал смелое предположение

Некоторые образцы ракетного вооружения, которое западные союзники передают Украине, к примеру, Storm Shadow и Scalp, могут иметь технические характеристики, подобные крылатым ракетам большой дальности Tomahawk. Ограничения относительно дальности полета ракеты имеют политическую, а не технологическую основу.

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Такое предположение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. В частности, он предложил сравнить основные характеристики трех упомянутых ракет – их размеры, взрывчатые части и головки самонаведения.

"Давайте посмотрим размеры ракеты Storm Shadow и Scalp (длина первой 6,5 метров, второй 5,1 метра – Ред.). А теперь давайте посмотрим длину ракеты, которую мы очень хотим – Tomahawk (6,25 или 5,56 метров – Ред.). Длина у них примерно одна. Взрывная часть в Tomahawk, в Storm Shadow и Scalp примерно одинакова. А головка самонаведения, думаю, не может быть больше у Storm Shadow и Scalp, чем у Tomahawk", – пояснил эксперт.

Таким образом, "они созданы примерно по одной технологии", – заявил Гетьман. По его мнению, Storm Shadow и Scalp ничего не мешает преодолевать гораздо большие расстояния, чем это озвучивается союзниками Украины.

"Эти ограничения искусственны. Если нужно, они могут летать дальше. У производителей ракет есть две дальности полета: первая для внутреннего потребления, вторая – для экспортного потребления. То есть то, что идет на экспорт, обычно летает на меньшее расстояние, чем то, что страна производит для себя", – заключил эксперт.

"Нам не нужно просить ракеты, летающие далеко. Storm Shadow и Scalp летают далеко, если будет такая политическая воля", – подытожил он.

Читайте также полную версию интервью: "Выход войск РФ из Сирии не поможет, а навредит вражескому войску в Украине: интервью с майором Гетьманом".

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна постоянно страдает от атак страны-агрессора России с неба. Речь идет об управляемых авиабомбах, ударных дронах и ракетах разных типов. Глава государства призвал все страны мира, ценящие человеческую жизнь, к совместным действиям.