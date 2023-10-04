У войск Путина большие проблемы с кадрами: в ISW рассказали, как у Шойгу хотят решить вопрос

Участие в войне против Украины в рядах оккупационных войск Российской Федерации принимают иностранные "добровольцы". В частности, наемники служат в подразделениях воздушно-десантных войск страны-агрессора.

На это обратил внимание Институт изучения войны (ISW). Отчет на 3 октября был опубликован на сайте американского аналитического центра.

В ISW заявили, что РФ продолжает вербовать иностранных "добровольцев" для службы в "относительно элитных, но, вероятно, деградировавших российских воздушно-десантных подразделениях". Речь идет о группировках, которые понесли значительные потери в ходе "СВО".

Институт изучения войны указал на сообщение одного из пропагандистских военкоров от 3 октября. Россиянин подтвердил, что в ВДВ государства-агрессора служат "добровольцы" из Непала.

ISW ранее сообщал, что граждане Кубы, по сообщениям из открытых источников, служат в российской 106-й дивизии ВДВ.

Несмотря на нехватку кадров, министр обороны России Сергей Шойгу продолжает утверждать, что новые призывники не будут направляться на войну против Украины. Также Шойгу похвалил усилия по набору военных-"добровольцев".

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Осенний призыв начался в РФ 1 октября 2023 года. Согласно заявлениям, российская армия наберет в общей сложности 130 000 военнослужащих

Шойгу при этом заверяет, что призывники из временно оккупированных регионов Украины не будут задействованы в войне.

В то же время украинское правительство продолжает сообщать о попытках России заставить украинцев на ВОТ служить в российской армии. Также наших граждан агитируют воевать против родной страны.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британская разведка заявила, что в последние недели около сотни бывших боевиков частной военной компании "Вагнер" начали прибывать в Украину. Они могут быть включены в состав российских военных подразделений.

– В частности, есть данные, что бывшие "вагнеровцы" вернулись под Бахмут Донецкой области. Там они выполняют разные функции: от рядового солдата до инструктора.

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