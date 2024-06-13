У врага "что-то пошло не так": Плентчук заявил об уничтожении пяти лодок оккупантов за день на юге
Воины Сил обороны Украины отминусовали за сутки пять небольших российских лодок. Это произошло на одном из южных направлений фронта.
Новостью днем в четверг поделился в Facebook спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что обычно ежесуточно воины обезвреживают один-два таких плавсредства захватчиков.
"Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Хм... Обычно 1-2. Что-то "пошло не так", должно быть..." – написал спикер ВМС.
В комментариях Плетенчук уточнил, что речь идет о небольших водных средствах, которыми пользуются оккупанты.
Что касается крупных вражеских судов, то, по данным ВМС ВСУ на утро 13 июня, в Черном море находился один российский корабль, являющийся носителем "Калибров" общим залпом до четырех таких крылатых ракет. Восемь кораблей было в Азовском море (три ракетоносителя залпом до 24 ракет) и три – в Средиземном море (два из них носители крылатых ракет "Калибр" залпом до 12 ракет).
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая Силы обороны уничтожили морской тральщик ЧФ РФ. Речь идет о судне проекта 266-М "Ковровец".
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