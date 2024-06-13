У врага 'что-то пошло не так': Плентчук заявил об уничтожении пяти лодок оккупантов за день на юге

Воины Сил обороны Украины отминусовали за сутки пять небольших российских лодок. Это произошло на одном из южных направлений фронта.

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Новостью днем в четверг поделился в Facebook спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что обычно ежесуточно воины обезвреживают один-два таких плавсредства захватчиков.

"Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Хм... Обычно 1-2. Что-то "пошло не так", должно быть..." – написал спикер ВМС.

В комментариях Плетенчук уточнил, что речь идет о небольших водных средствах, которыми пользуются оккупанты.

Что касается крупных вражеских судов, то, по данным ВМС ВСУ на утро 13 июня, в Черном море находился один российский корабль, являющийся носителем "Калибров" общим залпом до четырех таких крылатых ракет. Восемь кораблей было в Азовском море (три ракетоносителя залпом до 24 ракет) и три – в Средиземном море (два из них носители крылатых ракет "Калибр" залпом до 12 ракет).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая Силы обороны уничтожили морской тральщик ЧФ РФ. Речь идет о судне проекта 266-М "Ковровец".

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