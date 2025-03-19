У врага десятки погибших и раненых: ВСУ нанесли удар по расположению окупантов в Скадовске – "Атеш"
Силы обороны Украины нанесли точный удар по расположению армии страны-агрессора РФ в оккпуированном Скадовске. Российские захватчики базировались в детском лагере "Орлятко", потери личного состава составили более десяти двухсотых и несколько десятков "трехсотых".
Об этом 19 марта информировали в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". Как отмечается, агенты движения из Скадовска сообщили об успешном ударе ВСУ 16 марта.
В детском лагере "Орлятко" находился на восстановлении личный состав оккупантов.
После удара потери россиян составили более десяти погибшими и несколько десятков ранеными.
"Оккупанты цинично прятались в покинутом ранее детском лагере, скрывая этот объект. Но справедливости избежать им не удалось", – рассказали в "Атеш".
В движении добавили, что продолжают наблюдать за военными объектами военных РФ и передавать всю информацию Силам обороны Украины.
"Присоединяйтесь к движению "АТЕШ" и помогите в борьбе с оккупантами, любая информация может принести пользу!" – призвали партизаны.
Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта в ГУР рассказали, что провели "ударную кампанию", направленную на "демилитаризацию" оккупантов в Крыму. Под ударами украинских разведчиков оказались вражеские системы ПВО, РЛС, морские суда и вертолет.
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