У врага минус 20 млрд долларов: Силы беспилотных систем рассказали, сколько целей РФ поразили за семь месяцев

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины за семь месяцев с момента создания смогли поразить более 168 тысяч российских целей. Ориентировочная стоимость вражеской техники и оборудования составляет 20 миллиардов долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБС. Отмечается, что за этот период дронарями было выполнено более 832 тысяч боевых вылетов.

Что известно

Среди пораженных целей СБС ВСУ:

50 238 единиц личного состава;

532 танка;

7 697 единиц автомобильной техники;

5 548 единиц мототехники;

около 2 500 орудий и гаубиц;

более 350 целей на территории России. что нанесло ущерб противнику ориентировочно на 3 млрд. долл ежемесячно.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удары по объектам противника на временно оккупированных территориях Крыма и Луганской области. Поражениям подверглись радиолокационная станция и база хранения горюче-смазочных материалов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 31 декабря ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Под огневым поражением оказались Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтегазовый терминал"Таманьнефтегаз", а также нефтебаза российского резерва. Атаки стали частью действий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Также СБС нанесли очереднойудар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед"/"Герань" в Донецком аэропорту имени Сергея Прокофьева.

