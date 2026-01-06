У врага минус 20 млрд долларов: Силы беспилотных систем рассказали, сколько целей РФ поразили за семь месяцев
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины за семь месяцев с момента создания смогли поразить более 168 тысяч российских целей. Ориентировочная стоимость вражеской техники и оборудования составляет 20 миллиардов долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБС. Отмечается, что за этот период дронарями было выполнено более 832 тысяч боевых вылетов.
Что известно
Среди пораженных целей СБС ВСУ:
- 50 238 единиц личного состава;
- 532 танка;
- 7 697 единиц автомобильной техники;
- 5 548 единиц мототехники;
- около 2 500 орудий и гаубиц;
- более 350 целей на территории России. что нанесло ущерб противнику ориентировочно на 3 млрд. долл ежемесячно.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удары по объектам противника на временно оккупированных территориях Крыма и Луганской области. Поражениям подверглись радиолокационная станция и база хранения горюче-смазочных материалов.
Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 31 декабря ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Под огневым поражением оказались Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтегазовый терминал"Таманьнефтегаз", а также нефтебаза российского резерва. Атаки стали частью действий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.
Также СБС нанесли очереднойудар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед"/"Герань" в Донецком аэропорту имени Сергея Прокофьева.
