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У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

За прошедшие сутки, 1 августа, на линии фронта зафиксировано 127 боевых столкновений с врагом. Треть из них состоялась на Покровском направлении.

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В то же время Силы обороны делают все, чтобы враг нес максимальные потери: накануне защитники нанесли удары по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава россиян. Подробности относительно ситуации на передовой и потерь, понесенных захватчиками, раскрыли в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 8 часов утра 2 августа в Генштабе сообщили о 127 боевых столкновениях за минувшие сутки, особенно ожесточенные бои шли на Покровском направлении.

"Вчера в целом российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных (шесть ракет), 63 авиационных удара (в том числе задействовал 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе, осуществил 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов,112 из них – из РСЗО", – рассказали в Генштабе.

Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Орловка Сумской области, Волчанск, Веселое, Малые Проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиновое, Петропавловка, Богуславка Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Заря, Дилиевка, Торецк, Александрополь, Тимофеевка, Ивановка, Новотроицкое, Гродовка, Курахово, Водяное, Богоявленка, Новодонецкое, Нескучное Донецкой области; Гуляйполе, Лобковое и Пятихатки на Запорожье и Николаевке и Казацком Херсонской области.

А авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны с ударами по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Лиманском направлении наши войска отразили шесть атак оккупантов недалеко от Макеевки и Торского.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Северском направлении Силами обороны отразили 11 штурмовых действий вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Краматорском направлении наши воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Клещиевки, Андреевки и сторону Григорьевки Донецкой области.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Пивничное, Зализное, Торецк и Нью-Йорк.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Покровском направлении наши защитники отразили 53 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Времьевском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций неподалеку от Водяного Донецкой области.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Ореховском направлении тоже произошло две вражеские атаки в сторону Малой Токмачки.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвигаться на левобережье реки Днепр.

У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Напомним, по данным Генштаба, 1 июля Силы обороны обезвредили 1100 оккупантов и 42 артсистемы врага. Кроме того, накануне уничтожены три танка, восемь боевых бронированных машин, две РСЗО, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

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