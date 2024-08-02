У врага минус четыре пункта управления и средство ПВО: в Генштабе рассказали о боях на фронте и потерях оккупантов. Карта

За прошедшие сутки, 1 августа, на линии фронта зафиксировано 127 боевых столкновений с врагом. Треть из них состоялась на Покровском направлении.

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В то же время Силы обороны делают все, чтобы враг нес максимальные потери: накануне защитники нанесли удары по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава россиян. Подробности относительно ситуации на передовой и потерь, понесенных захватчиками, раскрыли в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 8 часов утра 2 августа в Генштабе сообщили о 127 боевых столкновениях за минувшие сутки, особенно ожесточенные бои шли на Покровском направлении.

"Вчера в целом российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных (шесть ракет), 63 авиационных удара (в том числе задействовал 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе, осуществил 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов,112 из них – из РСЗО", – рассказали в Генштабе.

Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Орловка Сумской области, Волчанск, Веселое, Малые Проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиновое, Петропавловка, Богуславка Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Заря, Дилиевка, Торецк, Александрополь, Тимофеевка, Ивановка, Новотроицкое, Гродовка, Курахово, Водяное, Богоявленка, Новодонецкое, Нескучное Донецкой области; Гуляйполе, Лобковое и Пятихатки на Запорожье и Николаевке и Казацком Херсонской области.

А авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны с ударами по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили шесть атак оккупантов недалеко от Макеевки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отразили 11 штурмовых действий вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Клещиевки, Андреевки и сторону Григорьевки Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Пивничное, Зализное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 53 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времьевском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций неподалеку от Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении тоже произошло две вражеские атаки в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвигаться на левобережье реки Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Напомним, по данным Генштаба, 1 июля Силы обороны обезвредили 1100 оккупантов и 42 артсистемы врага. Кроме того, накануне уничтожены три танка, восемь боевых бронированных машин, две РСЗО, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и шесть единиц специальной техники.