У врага минус два блиндажа, авто и живая сила: бойцы ГПСУ показали удары дронами по оккупантам на Харьковщине. Видео

Украинские пограничники вместе с другими воинами Сил обороны сдерживают наступление российской оккупационной армии в Харьковской области. Бойцы Госпогранслужбы в результате одной из последних операций в этом направлении мощно ударили по врагу.

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Видео ударов по захватчикам в пятницу, 8 ноября, показали в Telegram-канале ГПСУ. По россиянам точно отработали аэроразведчики Харьковского пограничного отряда.

Бойцы с помощью дронов уничтожили два автомобиля, два блиндажа и живую силу россиян.

"Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда метко отработали по врагу: уничтожили два автомобиля, два блиндажа и двух оккупантов", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали группу штурмовой пехоты российских оккупационных войск на Покровском направлении - одном из самых сложных и горячих участков на фронте в Украине. Штурмовики противника пытались собраться в районе сосредоточения, готовясь к атаке на позиции Сил обороны Украины.

Кроме того, ответ от защитников Украины получили и российские войска, пытавшиеся прорвать оборону ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива в Донецкой области. Врагу пришлось отступить, потеряв несколько единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ попытались штурмовать украинские позиции вблизи Белогоровки в Луганской области. В атаку оккупанты пошли без должной огневой поддержки, в ходе боя они понесли значительные потери в личном составе и технике.

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