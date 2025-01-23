У врага минус опорные пункты, огневые точки и миномет: воины бригады 'Гарт' устроили оккупантам горячий прием на Волчанском направлении. Видео

Пограничники показали, как поджигают опорные пункты российских захватчиков в Харьковской области. Артиллерия бригады "Гарт" нанесла удары по позициям врага под Волчанском.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Видео боевой работы пограничников было опубликовано в телеграмм-канале ГНСУ.

В ведомстве отметили, что артиллерия бригады "Гарт" нанесла удары по позициям российских военных под Волчанском.

На видео имеются кадры нескольких атак нашими FPV-дронами по враждебным целям.

По данным ГНСУ, бойцы бригады "Гарт" обнаружили и обстреляли из FPV-дронов и минометов опорные пункты, огневые точки и миномет врага.

"Подраздел "Falcon" бригады "Гарт" устроил оккупантам горячий прием на Волчанском направлении", - подытожили военные.

Напомним, ранее артиллеристы бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины показали уничтожение врага на севере Харьковщины. Они ударили по важной инфраструктуре войск РФ и обезвредили 34 захватчика.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно возле Волчанска бойцы бригады "Гарт" уничтожили вражеские дроны и ликвидировали операторов. Пограничникам удалось обнаружить точку, откуда российские захватчики запускают свои дроны. Украинские защитники FPV-дронами уничтожили как сам объект, так и весь расчет операторов БПЛА окупантов.

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