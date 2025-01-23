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У врага минус опорные пункты, огневые точки и миномет: воины бригады "Гарт" устроили оккупантам горячий прием на Волчанском направлении. Видео

Надежда Данищук
War
1 минута
894
У врага минус опорные пункты, огневые точки и миномет: воины бригады 'Гарт' устроили оккупантам горячий прием на Волчанском направлении. Видео

Пограничники показали, как поджигают опорные пункты российских захватчиков в Харьковской области. Артиллерия бригады "Гарт" нанесла удары по позициям врага под Волчанском.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Видео боевой работы пограничников было опубликовано в телеграмм-канале ГНСУ.

В ведомстве отметили, что артиллерия бригады "Гарт" нанесла удары по позициям российских военных под Волчанском.

На видео имеются кадры нескольких атак нашими FPV-дронами по враждебным целям.

У врага минус опорные пункты, огневые точки и миномет: воины бригады "Гарт" устроили оккупантам горячий прием на Волчанском направлении. Видео

По данным ГНСУ, бойцы бригады "Гарт" обнаружили и обстреляли из FPV-дронов и минометов опорные пункты, огневые точки и миномет врага.

"Подраздел "Falcon" бригады "Гарт" устроил оккупантам горячий прием на Волчанском направлении", - подытожили военные.

У врага минус опорные пункты, огневые точки и миномет: воины бригады "Гарт" устроили оккупантам горячий прием на Волчанском направлении. Видео

Напомним, ранее артиллеристы бригады "Гарт" Государственной пограничной службы Украины показали уничтожение врага на севере Харьковщины. Они ударили по важной инфраструктуре войск РФ и обезвредили 34 захватчика.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно возле Волчанска бойцы бригады "Гарт" уничтожили вражеские дроны и ликвидировали операторов. Пограничникам удалось обнаружить точку, откуда российские захватчики запускают свои дроны. Украинские защитники FPV-дронами уничтожили как сам объект, так и весь расчет операторов БПЛА окупантов.

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