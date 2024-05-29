У врага минус пушки, укрытие и живая сила: пограничники показали меткие удары по оккупантам. Видео

Украинские защитники активно уничтожают военную технику и личный состав армии РФ на территории Украины. Так, недавно пограничники продемонстрировали эффективность своих действий, уничтожив две пушки, укрытия и вражеские силы.

Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы. Защитники отработали по вражеским позициям с помощью FPV-дронов.

Так, на Бахмутском направлении бойцы бригады "Помста" эффективно превратили в металлолом две вражеские гаубицы Д-30 и Д-20. Кроме того, с помощью квадрокоптеров Mavic и ударных дронов защитники также уничтожили укрытие и живую силу противника.

Ранее сообщалось, что из-за большого количества потерь ВС РФ на фронте больницы на оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками. Такая же ситуация и в лечебных заведениях в приграничных регионах самой страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины показали новое видео уничтожения живой силы и техники российских захватчиков. Удары наносили FPV-дроны на разных направлениях фронта.

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