Ежедневно украинские воины уничтожают вражескую живую силу и технику. На этот раз на Запорожском направлении российская армия не досчиталась системы РЭБ "Палантин" и ЗРК С-300.

Результативной работой отличились дроноводы-нацгвардейцы Lasar`s Group и из 15 ОБр артиллерийской разведки. Кадры работы опубликовали в официальных соцсетях Lasar`s Group.

Как отмечается, операция была проведена при поддержке Отдела применения авиации ОКП Воздушных сил ВСУ.

Сначала нацгвардейцы-дроноводы уничтожили комплекс РЭБ "Палантин", а дальше объединив усилия с артиллеристами, атаковали ЗРК С-300, которые блокировали работу украинской авиации.

Силовики и артиллеристы совместными усилиями узнали расположение вражеских систем ПВО. Была атакована пусковая установка С-300В а также ее многоканальная станция наведения ракет. После проведения таких мероприятий, армейская авиация стала действовать свободнее, в результате чего был уничтожен пункт управления вражескими дронами.

Заметим, что согласно информации от Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 308 тыс. 670 человек.

