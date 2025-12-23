У врага минус танк и не только: пограничники настреляли бронетехники армии РФ на Торецком направлении. Видео

Пограничники-аэроразведчики подразделения "Феникс" нанесли точные удары по технике российских войск. В результате боевой работы был уничтожен танк, несколько единиц бронетехники, вражеские автомобили и артиллерийскую систему.

Информация и видео обнародованы Государственной пограничной службой Украины. На кадрах из видео зафиксировано поражение вражеской техники с помощью беспилотных летательных аппаратов. Аэроразведчики подразделения "Феникс" обнаружили цели и нанесли по ним серию прицельных ударов, в результате чего был уничтожен танк противника и несколько единиц бронетехники.

Кроме бронированных целей, операторы дронов поразили вражеские автомобили, которые использовались для логистического обеспечения и перемещения личного состава. Отдельно на видео зафиксировано уничтожение советской буксируемой пушки М-46, которую противник применял для огневого поражения украинских позиций.

В Государственной пограничной службе отмечают, что эффективная работа аэроразведки позволяет своевременно выявлять технику врага, срывать его планы и уменьшать наступательный потенциал на направлениях боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные отбили механизированный штурм российских войск в районе Константиновки. Противник пытался атаковать с использованием танков и пехоты, однако был обнаружен и поражен еще до входа в зону боевых позиций.

В атаку противник привлек два танка с пехотным прикрытием, которое двигалось вслед за бронетехникой. После обнаружения колонны по ней было нанесено огневое поражение. На видео видны точные удары артиллерии и работа ударных беспилотников, в результате чего один из танков загорелся и был полностью уничтожен.

Вторую бронированную машину вывели из строя, после чего она потеряла способность к дальнейшему движению, а пехота противника, которая пыталась рассредоточиться и продвинуться вперед, попала под повторные удары с воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!