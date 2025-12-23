Россияне сунули танками с пехотой: украинские войска отбили механизированный штурм под Константиновкой. Видео

Украинские военные отбили механизированный штурм российских войск в районе Константиновки. Противник пытался атаковать с использованием танков и пехоты, однако был обнаружен и поражен еще до входа в зону боевых позиций.

Видео боевой работы подразделений 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, обнародованное Сухопутными войсками ВСУ в Telegram-канале. На опубликованных кадрах зафиксировано движение российской механизированной группы по открытой местности в направлении украинских позиций.

В атаку противник привлек два танка с пехотным прикрытием, которое двигалось вслед за бронетехникой. После обнаружения колонны по ней было нанесено огневое поражение. На видео видны точные удары артиллерии и работа ударных беспилотников, в результате чего один из танков загорелся и был полностью уничтожен.

Вторую бронированную машину вывели из строя, после чего она потеряла способность к дальнейшему движению, а пехота противника, которая пыталась рассредоточиться и продвинуться вперед, попала под повторные удары с воздуха. На кадрах зафиксировано поражение личного состава врага на открытом участке местности, после чего штурм фактически прекратился.

По результатам боя атака была сорвана, бронетехника противника уничтожена, а штурмовая группа понесла значительные потери. Украинские подразделения удержали позиции и не допустили прорыва обороны на этом направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что В населенном пункте Грабовское Сумской области, по состоянию на 23 декабря, продолжаются бои. Российские захватчики занимают позиции в южной части села. Со своей стороны наши защитники прилагают все усилия, чтобы выбить оккупантов с их мест закрепления.

Примерно сто российских военных зашли на территорию Грабовского и попытались установить контроль над селом с последующим движением в сторону Рясного. Именно оттуда 20 декабря военнослужащие 36-й бригады РФ похитили 52 гражданских и вывезли их на территорию России.

