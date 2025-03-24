У врага минус танки, минный заградитель и грузовики: защитники Украины показали точную работу в Харьковской области. Видео

Украинские защитники продолжают наносить ощутимые удары по российским оккупантам на Харьковщине. Бойцы отдельного полка беспилотных систем Ахиллес эффективно отработали по враждебной технике в районах Купянска и Двухлетней.

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В результате этого оккупанты понесли значительные потери. Соответствующие кадры показала прессслужба ОСУО "Хортица".

В частности, операторы БПЛА уничтожили два вражеских танка, гусеничный минный заградитель и три грузовика. Кроме техники, удалось ликвидировать семерых оккупантов, еще четверо получили ранения.

Россияне пытаются использовать численное преимущество, но украинские защитники не позволяют им развивать наступление. Точные удары дронов снова заставляют врага отступать, понеся потери в живой силе и технике.

"Бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" продолжают выполнять боевые задания в Харьковской области – в районах Купянска и Двухлетней", – отметили защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Воздушных сил ВСУ в Херсонской области нанесли удар по вражеской роте обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады войск РФ. Огнем были уничтожены плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами оккупантов.

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