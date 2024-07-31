У врага минус три склада БК: Генштаб рассказал о самых горячих направлениях фронта и потерях оккупантов. Карта

Накануне, 30 июля, на линии фронта произошло 144 боевых столкновения, большинство из них – на Покровском и Торецком направлениях. Захватчики били по украинским городам и селам и по позициям Сил обороны ракетами и КАБами, обстреливали из артиллерии и РСЗО.

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Украинские защитники в долгу не оставались – и наносили удары по районам сосредоточения личного состава врага, уничтожили ПВО и три склада боеприпасов. О том, как прошли сутки на фронте и какая ситуация на передовой сохраняется на 8 утра 31 июля, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, в том числе сбросил 141 КАБ. Кроме этого, совершил 4352 обстрела 90 – из реактивных систем залпового огня", – отмечено в оперативной сводке Генштаба.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили средство ПВО, три склада боеприпасов и склад материально-технических средств врага.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в частности в районах населенных пунктов Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении произошло семь боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в район Песчаного и Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили 18 атак противника в районах Макеевки, Невского Луганской области и Серебрянского леса.

На Северском направлении Силами обороны отражены четыре атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часова Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Пивничное, Торецк, Нью-Йорк и Зализное.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиновое.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Парасковиевка, где враг 16 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времьевском направлении противник предпринял пять безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки Запорожской области.

Напомним, накануне Силы обороны "отминусовали" 1060 оккупантов и 136 единиц техники за сутки. В частности, украинские воины обезвредили девять танков, 20 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 52 автомобиля и одну единицу специальной техники оккупантов.