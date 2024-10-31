У врага минус три вертолета и не только: в ВСУ рассказали об уничтоженной вражеской технике во время операции на Курщине

Подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили на территории Курской области РФ 149 средств воздушного нападения врага. Это произошло менее чем за три месяца с тех пор, как продолжается Курская операция (с 6 августа 2024-го).

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Об этом рассказали в командовании ДШУ ВСУ. Данные по потерям российской армии собраны по состоянию на 31 октября.

"Украинские десантники перемалывают на территории Курской области РФ не только наземные силы врага, но и вражеские летательные аппараты", – отметили военные.

Они добавили, что из 149 уничтоженных воздушных целей три – это вертолеты (два боевых Ка-52 и один транспортно-боевой Ми-8), а остальные 146 – беспилотные летательные аппараты разных типов.

Из этих БПЛА 97 было разведывательных ("Орлан-10", Zala, Cupercam и др.) и 48 ударных дронов (типа Shahed, "Герань"). Также украинские десантники приземлили один разведывательно-ударный российский беспилотник "Орион".

"PS: Хочешь помочь десантникам? Стань Другом ДШВ! Всеукраинская платформа собирает средства для поддержки ДШВ ВС Украины", – добавили в управлении коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ показали видео уничтожения группы российских штурмовиков в Курской области РФ. Это были российские наемники из 155-й бригады морской пехоты и так называемого спецподразделения "Ахмат", из которых только двое выбрали жизнь и сдались в плен.

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