'Готовились бравурно захватить позиции': украинские десантники уничтожили группу окупантов, которые пошли в штурм на Курщине. Видео

Российские наемники из 155-й бригады морской пехоты и так называемого спецподразделения "Ахмат" готовились бравурно захватить украинские позиции, записывая видео, чтобы показать свою силу и храбрость. Они планировали штурмовать позиции украинских десантников, однако наши защитники почти всю группу отправили "на концерт в Кобзона".

Видео дня

Лишь двое из них выбрали спасти свою жизнь и сдались в плен. Отбили атаку и значительные потери врагу нанесли воины 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Вся показательная смелость кадыровцев, которую они привыкли демонстрировать в соцсетях, мгновенно угасла на поле боя – украинские десантники уничтожили всех.

"Среди россиян нашлось двое умных, которые свою жизнь ценят больше своего диктатора. Так, они сдались в плен и остались живы. Им сразу оказали медицинскую помощь", – сообщили военные.

Бойцы 95-й бригады ДШВ всегда действуют как настоящие военные — безжалостно уничтожают врага, но проявляют милосердие, если противник складывает оружие и сдается в плен.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 240 единиц военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. В боях ликвидировали и ранили около 1440 российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области воины Третьей отдельной штурмовой бригады с помощью дронов обезвредили комплекс наблюдения "Муром-П", антенны и живую силу армии РФ. А перед тем операторы дронов поразили российскую станцию РЭБ "Гроза".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!