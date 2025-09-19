У врага минус зенитка, авто и склад топлива: пограничники устроили оккупантам бессонную ночь на Запорожском направлении. Видео

Украинские пограничники нанесли удар по российским силам на Запорожском направлении. Операцию провели бойцы аэроразведки 8-го пограничного отряда.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале. В заметке отмечается, что сначала разведка обнаружила зенитную установку ЗУ-23-2, после чего по ней отработали дроны-камикадзе.

На этом бойцы не остановились — под удар также попал склад с топливом, который взорвался после попадания, и автомобиль оккупантов.

Что известно о ЗУ-23-2

ЗУ-23-2 — советская спаренная 23-мм зенитная установка. Используется как для противовоздушной обороны, так и для поддержки наземных операций.

Она имеет высокую скорострельность (до 2000 выстрелов в минуту) и может быть размещена на мобильных платформах, таких как грузовики или бронетранспортеры.

Ранее украинские пограничники подразделения РУБпАК "Прайм" атаковали дронами-камикадзе позиции врага на Северо-Слобожанском направлении. По результатам работы были уничтожены артиллерийские и другие огневые позиции, укрытия и блиндажи, склад боеприпасов, средства связи и автомобиль противника. Кроме техники, враг понес потери в живой силе.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что украинская военная разведка нанесла удар по логистике российских оккупантов на юге. Бойцы Центра морских операций Viking Департамента активных действий ГУР МО Украины во время ночного рейда на Тендровскую косу установили минные заграждения, в которые попала техника противника.

В ловушку разведчиков попал российский многоцелевой гусеничный тягач ДТ-10 "Витязь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!