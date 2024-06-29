Украинские силы добились успехов на севере Харьковской области, где ситуация сейчас стабильная. Защитники также вернули утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная.

В то же время российские войска продвинулись на восточной части Часового Яра в Донбассе. Такие данные содержатся в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Вооруженные силы Украины недавно возобновили позиции на севере Харьковской области во время боевых действий 28 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, свидетельствуют о недавнем продвижении украинских сил в центре Волчанская вдоль улицы Героев Чернобыля.

Командир украинского батальона беспилотников, действующий на Харьковском направлении, 28 июня сообщил, что ситуация на севере Харьковской области стабилизировалась, и российские силы не добились значительного прогресса с 12 июня.

26 июня украинский источник заявил, что российские войска могли потерять почти всю 83-ю воздушно-десантную бригаду (ВДВ) на Харьковском направлении из-за значительных потерь и отказа личного состава воевать, хотя ISW считает это утверждение преувеличенным. Аналитики отмечают, что подразделения российской 83-й бригады ВДВ на Харьковском направлении, вероятно, понесли значительные потери, которые сделали их неэффективными в бою, но бригада вряд ли была полностью уничтожена.

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Силы обороны Украины также недавно восстановили утраченные позиции на линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что ВСУ недавно вернули утраченные позиции к югу от Кременной и к востоку от села Терново.

Российская армия продолжала наступательные операции: к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; восточнее Купянска в районе Петропавловки; юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного; северо-западнее Сватового в районе Кругляковки; к западу от Сватового в районе Андреевки; юго-западнее Сватового в районе Невского, Макеевки и Копанки; северо-западнее Кременной в районе Грековки; к западу от Кременной в районе Торского и Тернового; юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса 27 и 28 июня.

Российские войска 28 июня провели усиленные наступательные операции на Северском направлении, однако подтвержденные изменения линии фронта в этом районе не зафиксированы.

Российские войска атаковали: к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки; восточнее Северска в районе Верхнекаменского; юго-восточнее Северского в районе Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки; к югу от Северска в районе Раздолевки 27 и 28 июня.

Российские войска недавно продвинулись в восточной части Часового Яра, что свидетельствует об их активности в городе. Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, показывают, что российские силы продвинулись на запад к бетонному заводу в микрорайоне Канал, на самом востоке Часового Яра.

Пресс-секретарь украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 27 июня неоднократно заявлял, что украинские силы либо вытеснили все российские силы из микрорайона Канал, либо вытеснили большую часть, оставив лишь ограниченные изолированные российские группы.

27 и 28 июня российские войска продолжали наступательные операции в районе Часового Яра, в частности в микрорайонах Новый и Канал (восточная часть Часового Яра), Ивановском (восточная часть Часового Яра) и Клещиевке (юго-восточная часть Часового Яра).

28 июня российские силы продолжили наступательные действия на Торецком направлении, хотя подтвержденных изменений линии фронта не произошло. Российские блоггеры утверждают, что 28 июня войска РФ закрепились на окраине Нью-Йорка и добились успехов в районе Железного и Южного.

27 июня российский военный корреспондент заявил, что российские войска находятся в 1,5 км от Торецка, хотя в настоящее время ISW оценивает, что российские войска находятся более чем в трех километрах от города. Российские войска также продолжили наступление под Торецком и восточнее Торецка в районе Дружбы и Северного 27 и 28 июня.

В отчете ISW отмечается, что 28 июня оккупанты продолжили наступательные операции к западу от Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские войска вели наступательные действия северо-западнее Авдеевки в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Евгеньевки и Новоселовки Первой; к западу от Авдеевки в Уманском и Яснобродовке; и юго-западнее Авдеевки в районе Карловки 27 и 28 июня.

28 июня войска РФ продолжили наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений линии фронта не было. 27 и 28 июня российские войска вели наступательные операции западнее Донецка в районах Красногоровки и Георгиевки, а также юго-западнее Донецка в районах Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Аналитики отметили, что 28 июня российские войска не проводили наземные операции в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Также сообщается, что российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботино), но изменений на линии фронта не произошло.

Также за прошедшие сутки продолжались бои на левом берегу Херсонской области, в частности в районах Крынок и Антоновского моста, но подтвержденных изменений линии фронта не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска бросают Шторм V на штурмы Часового Яра и пытаются обойти его с флангов. Украинские защитники заявляют о критически тяжелой ситуации.

Напомним, о том, что российские военные заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске, российские пропагандисты начали кричать еще ориентировочно 15 июня. К тому времени, согласно сообщениям, с момента блокировки прошло уже два дня.