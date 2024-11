У ВСУ есть успехи под Северском и Покровском, оккупанты продвинулись на нескольких направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно восстановили некоторые позиции в районе Сиверска и Покровска на Донетчине. Однако и российские войска продвинулись возле Покровска, а также Курахово и Кременной.

О ситуации рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики указали какие силы РФ бросила на эти направления фронта.

ВСУ вернули позиции под Сиверском

Ссылаясь на геолокационные кадры от 8 ноября, эксперты подчеркнули, что ВСУ недавно восстановили утраченные позиции на севере Белогоровки (к северо-востоку от Сиверска).

Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 1,5 км от Ивано-Даровки (к юго-востоку от Сиверска), но ISW не обнаружил визуального подтверждения этого заявления.

Однако российские силы провели наступательные операции в районе Верхнекаменского (к востоку от Сиверска) и Белогоровки 8 и 9 ноября. На Сиверском направлении ныне действуют подразделения 39-го полка радиационной, химической и биологической защиты (3-я общевойсковая армия, бывший 2-й АК "ЛНР").

Ситуация возле Покровска

В сводке ISW говорится, что и украинские, и российские войска продвинулись в районе Покровска. По геолокационным кадрам от 31 октября и 9 ноября, аналитики оценили, что ВСУ вернули утраченные позиции к северу от Новогродовки (к юго-востоку от райцентра).

Российские пропагандисты жаловались, что украинские войска регулярно контратакуют возле Новогродовки и недавно отбили опорный пункт к северу от города.

При этом, ссылаясь на дополнительные кадры от 9 ноября, ISW указывает, что ВС РФ продвинулись вдоль трассы Е-50 (Донецк – Покровск) к северу от Селидово (к юго-востоку от райцентра).

Блогеры со страны-агрессора утверждают, что их армия также продвинулась на глубину до 1,28 км вдоль железной дороги к югу от Григорьевки и до восточной части Петровки, но этим заявлениям нет подтверждения.

В последние дни российские войска проводили атаки к востоку от Покровска в районе Проминя, Миролюбовки, Новоторецкого и к юго-востоку – в районе Лысовки, Крутого Яра, Селидово, Вишневого, Петровки и Чумацкого. Сообщается, к югу от Покровска и к западу от Селидово на Покровском направлении действуют подразделения российского 80-го танкового полка (90-я танковая дивизия, 41-я армия, Центральный военный округ).

Оккупанты продвинулись возле Курахово

Отмечается, что российские войска недавно продвинулись к центральной Сонцовке (к северо-востоку от Курахово). При этом не подтверждены утверждения пропагандистов о продвижении ВС РФ на 1,3 км к югу от Новодмитривки, на северо-западе Сонцовки, до восточной окраины Зари, возле Вознесенки, к юго-западу от Максимильяновки и к северо-западу от Константиновки на Кураховском направлении.

Один блогер даже утверждал, что российские войска захватили Вознесенку, но ISW подтверждения этим заявлениям не обнаружил. Другой пропагандист твердил сперва о продвижении оккупантов к реке Солона в Сонцовке, но позже сам признал, что ВСУ оттеснили их к окраинам села и используют тяжелую технику, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских войск.

Армия РФ провела наступательные операции к северу от Курахово в районе Ильинки, Новоселидовки, Новодмитривки, Берестков и Вознесенки; к востоку – в районе Максимильяновки; к югу – возле Дальнего.

"Российский милитарист заявил, что темпы продвижения РФ к Курахово медленные, поскольку их войска могут безопасно атаковать украинские укрепления в этом районе только после ударов КАБами или артиллерии", – подчеркнули в ISW.

Ситуация возле Кременной

По данным аналитиков, на фоне наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная российские войска незначительно прошли вперед в северо-восточных Тернах (к северо-западу от оккупированной Кременной).

Награжденный Кремлем блогер отверг заявления коллег, в том числе от министерства обороны РФ, о том, что российские подразделения захватили Терны. Он признал, что кадры, на которых виден русский триколор в поселке был установлен с помощью беспилотника, но нет никаких доказательств, подтверждающих, что оккупанты захватили весь населенный пункт.

Этот пропагандист также заявил, что ВСУ занимают позиции восточнее в Серебрянском лесу (юго-западнее Кременной), что раньше опровергали российские источники.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение 9 ноября на всех направлениях фронта произошло более 150 боевых столкновений. Наиболее горячей была ситуация под Курахово, также враг проявлял активность на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

