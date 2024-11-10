ВСУ направляют усилия на срыв планов наступления врага: на фронте произошло 153 боевых столкновения – Генштаб

В течение субботы, 9 ноября, по всем направлениям фронта произошло 153 боевых столкновения Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Кураховском направлении, также враг проявляет активность на Покровском, Лиманском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар, 56 авиационных ударов с применением 77 КАБов, а также использовал для поражения 675 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более 3900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

За сутки захватчики потеряли на данном направлении 65 военнослужащих убитыми и ранеными, наши воины уничтожили боевую бронированную машину, артиллерийскую систему, 20 БПЛА, восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники; значительно повредили три артсистемы, семь единиц автомобильной и единицу специальной техники.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал наши укрепления вблизи Кучеровки, Кругляковки и Лозового. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Лиманском направлении 14 штурмовых действий врага в течение дня были остановлены неподалеку от Грековки, Невского, Торского и Белогоровки. Сейчас украинские воины отбивают атаку россиян вблизи Грековки.

На Северском направлении наши подразделения отразили атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали в районе Торецка, Дылеевки, Щербиновки и Нелиповки. Продолжаются боевые действия в четырех локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

На Покровском направлении противник интенсивно атакует украинских защитников. В течение дня в целом он совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Проминя, Лысовки и Григоровки. До сих пор длится три боестолкновения.

По предварительным подсчетам, за сутки наши воины ликвидировали на данном направлении 180 и ранили 210 оккупантов. Уничтожены три танка, десять боевых бронированных машин, 19 единиц автомобильной техники и четыре миномета. Также девять единиц автомобильной техники и одна артиллерийская система.

На Кураховском направлении также горячо, в настоящее время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Бои продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении украинскими воинами отражены пять атак вражеских подразделений в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении три вражеских штурма потерпели неудачу.

"На Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая четыре атаки врагов; всего за сегодня противник предпринял 18 попыток атаковать наши подразделения. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные накапливают бронетехнику на фронте, но пока не используют ее. Вместо этого они совершают атаки с помощью пехоты.

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