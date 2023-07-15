На Черниговщине из Десны достали затопленный российский танк: у ВСУ станет на единицу техники больше. Фото

На Черниговщине со дна Десны подняли трофейный российский танк, затонувший в прошлом году во время неудачной попытки оккупантов переправиться через реку в районе поселка Шестовица. После восстановления он станет в строй техники Вооруженных сил Украины.

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Об этом 15 июля рассказали в Государственной специальной службе транспорта. Водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений службы вытащили танк вместе с военными оперативного командования "Север" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"По внешним признакам трофейный образец не имеет значительных повреждений. Российский танк будет доставлен для дальнейшего восстановления и войдет в строй Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В спецслужбе транспорта напомнили, что в ходе боев под Черниговом войска РФ неоднократно пытались перебросить свои подразделения через Десну в районе Шестовицы, но терпели поражение.

Поэтому местные жители прозвали поселок "второй Чернобаевкой".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ВСУ показали, как трофейный "Солнцепек" на фронте мощно бьет по самим оккупантам. Он был захвачен в районе Балаклеи вместе с запасом ракет.

– По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине было обезврежено около 590 оккупантов и 75 единиц вражеской техники.

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