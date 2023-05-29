'У зла не бывает другого конца, кроме поражения': Зеленский объяснил, почему Россия проигрывает в этой войне. Видео

Президент Владимир Зеленский поблагодарил силам ПВО Украины за сохранение сотен жизней во время новых террористических ракетных атак России на Киев и другие города. Он подчеркнул, что каждая такая атака возвращает мир к очевидному выводу: Россия идет к поражению, потому что у зла не может быть другого конца.

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Об этом Зеленский сказал в обращении к украинцам и миру в понедельник, 29 мая, – в конце 460-го дня войны с РФ. Видео опубликовано на Youtube-канале Управления президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Президент отметил, что для государства-террориста нет большего унижения, чем успехи наших воинов. В то же время, на действия РФ Украина и дальше будет отвечать успехами своих военных. Когда комплексы ПВО Patriot в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбитие любых российских ракет, террор проигрывает, отметил глава государства.

"Собственно, нашими успехами, нашим давлением, нашими Patriot мы имеем и будем и дальше отвечать России на все проявления ее зла. И мы уничтожим это зло. Никто другой в мире не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы", – сказал он.

Также Зеленский рассказал, что провел еще одно заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Доклады – очень конкретные. Поставки новых систем ПВО и ракет к ним, соответствующие договоренности с партнерами. Эффективность нашей ПВО и то, что может сделать защиту неба сильнее. Попадания, которые, к сожалению, есть. Наши защитники умеют учиться и сделают все, чтобы террористам стало значительно сложнее. Докладывали на Ставке, как и всегда, главком и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки по поводу того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты", – сообщил он.

Также было проведено совещание с международниками, в ходе которого обсудили шаги по усилению позиций Украины.

Отдельно президент поблагодарил Данию за решение увеличить финансирование датского Фонда поддержки нашего государства на сумму более 3 миллиардов долларов.

"Теперь общая сумма оборонной помощи от Дании достигнет более 4 миллиардов 700 миллионов долларов. Очень весомо. Такие решения делают поражение российского террора быстрее. Спасибо за это!" – сказал он.

Кроме того, Зеленский провел разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном и поблагодарил его за поддержку международных правил, "всего того, ради чего нации объединены Уставом ООН и обязательными для всех конвенциями".

Также глава государства провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о российском ракетном терроре и авиационной коалиции для Украины, а также с президентом Турции Эрдоганом.

"Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество Украины и Турции на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР генерал-майор Кирилл Буданов обратился к россиянам после очередной ракетной атаки по Украине. Он подчеркнул, что очередная попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение, а все те, кто пытается запугать украинцев, скоро пожалеют.

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