Убийства, пытки и депортация детей: комиссия ООН рассказала о преступлениях России в Украине

В Организации Объединенный наций обнародовали детали отчета о преступлениях, которые военные российской армии совершают на временно захваченных территориях нашего государства. Там подтвердили, что захватчики незаконно "арестовывают" украинцев, пытают их и прибегают к убийствам и сексуальному насилию.

Об этом рассказал Эрик Мессе, который возглавляет Комиссию по расследованию преступлений, совершенных во время вторжения России. Он выступил перед членами Совета Безопасности ООН в пятницу, 27 октября, передает Укринформ.

Мессе сообщил, что обнародованные отчеты основываются на "многочисленных миссиях в Украине и других свидетельствах". Результаты показывают, что российские власти совершили "широкий спектр нарушений, многие из которых составляют военные преступления", сказал дипломат.

Глава Комиссии уточнил, что речь идет про "преднамеренные убийства, нападения на гражданских лиц, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилование и сексуальное насилие, а также принудительное перемещение и депортацию детей".

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Среди других нарушений Мессе назвал использование взрывного оружия в населенных районах, в том числе нападения на объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, он отметил, что расследование подтвердило факты применения пыток российскими оккупантам в местах лишения свободы на территории как Украины, так и России. Эти преступления россиян он охарактеризовал как "систематические и широкомасштабные".

Комиссия продолжает расследование относительно пыток в тюрьмах, а также атак оккупационных войск на объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Украины в ООН Сергей Дворник сказал, что ВСУ будут продолжать борьбу с полномасштабным вторжением России до того времени, пока каждый гражданин и каждый населенный пункт не будет освобожден от оккупационный войск. При этом украинские военные продолжат уничтожать логистику и технику врага.

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