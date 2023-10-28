Украина в ООН: ВСУ будут уничтожать аэропорты, оружие и солдат РФ до полного освобождения нашей земли

Силы обороны Украины будут продолжать борьбу с полномасштабным вторжением России до того времени, пока каждый гражданин и каждый населенный пункт не будет освобожден от оккупационный войск. При этом украинские военные продолжаь уничтожать логистику и технику врага.

С таким заявлением выступил советник постоянного представительства Украины при Организации Объединенных наций Сергей Дворник на заседании Совбеза ООН в пятницу, 27 октября. Его слова процитировало агенство Укринформ.

Он отметил, что героические защитники Украины будут бить по аэродромам российских оккупационных войск, как это было недавно во временно захваченном Бердянске в Запорожской области и в Луганске.

Также военные продолжат ликвидировать солдат страны-агрессора, которых России отправляет в жестокие штурмы Авдеевки, и их военную технику.

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Дворник сказал, что для россиян единственным правильным решением будет оставить временно оккупированные населенные пункты нашего государства или сдаться в плен защитникам Украины.

"А пока они находятся в Украине, они будут оставаться легитимными военными целями", – отметил украинский дипломат.

Представитель Украины добавил, что Москва злоупотребляет инструментарием Совбеза ООН. А заседание Россия созвала для того, чтобы отвлечь внимание всего мира от военный преступлений, которые она совершает против украинского народа.

Поведение страны-агрессора дипломат назвал "спектаклем, манипуляцией, лицемерием и цинизмом".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские воины крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя существенно увеличила российские потери.

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