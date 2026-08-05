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Убитые Россией в собственном доме: появилась фотография девочки, погибшей вместе с сестрой в результате попадания КАБа в дом в Сумах

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,5 т.
10-летняя София Дворниченко
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В сети появились фотографии девочки, которая погибла вместе с сестрой в результате вражеского удара КАБами по Сумам 4 августа. Жизнь 10-летней Софии и 5-летней Эмилии оборвалась ночью, когда дети спали в собственном доме.

В последний путь девочек проведут в четверг, 6 августа. Об этом сообщили на странице Сумской начальной школы в Facebook.

Россия воюет с детьми

"С глубокой болью и невыразимой скорбью сообщаем, что сегодня ночью погибла наша выпускница, 10-летняя София Дворниченко и её 5-летняя сестричка Эмилия", – говорится в сообщении.

В последний путь девочек проведут 6 августа.
Жизнь девочек оборвалась ночью.

Коллектив учебного заведения выразил искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших, подчеркнув, что никакие слова не способны утешить боль от такой тяжелой и невосполнимой утраты.

В последний путь девочек проведут 6 августа.
Последствия вражеской атаки.

Прощание состоится в четверг, 6 августа, в 13:00 в Спасо-Преображенском соборе. Светлая память.

Пост.

Что предшествовало

В ночь на 4 августа армия страны-агрессора нанесла удары КАБ по Сумам. В результате российского террора, помимо сестричек, погибла пожилая женщина. Когда вражеская ракета попала в дом, девочки спали на втором этаже. Их родители в это время находились на первом этаже, что спасло им жизнь.

Также в результате атаки были разрушены и повреждены жилые дома и другие гражданские сооружения.

Последствия удара.
Последствия удара.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 августа в селе Радушное Криворожского района простились с семьей, которую Россия убила ракетным ударом в ночь на 30 июля. Тогда погибли отец и мать, а также их дети: 17-летний Марк, Доминика (16 лет), Виорика (14 лет), Захарий (13 лет), Азарий Илай (11 лет), Федерика (9 лет), Эмилия (7 лет).

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