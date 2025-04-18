Убивает людей и превращает авто в 'решето': почему кассетный боеприпас баллистики, которой РФ ударила по Харькову, насколько опасен. Видео

18 апреля 2025 года по Харькову был нанесен удар ракетой "Искандер-К", оснащенной кассетным боеприпасом. Взрыв произошел в воздухе – так же, как это было ранее в Сумах.

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Таковой способ применяется для наибольшего поражения людей на большой площади. Об этом сообщают военные эксперты.

"Искандер" - это тактическая или оперативно-тактическая ракета с дальностью до 500 км. Она автоматически корректирует полет и огибает рельеф местности. Боеголовка может быть разного типа: моноблочная, осколочно-фугасная, ядерная или кассетная, рассказал преподаватель Национальной академии сухопутных войск, военный историк Андрей Харук.

Кассетная боевая часть содержит десятки суббоеприпасов, разлетающихся на обширной территории после взрыва основной части ракеты в воздухе. Часть из них может не взорваться сразу и остаться небезопасной. Такие элементы способны сработать при прикосновении или перемещении.

"Представьте, что вы несете ведро с камешками и в определенной точке его переворачиваете, высыпаете. Приблизительно так работает и кассетный боеприпас по определенным координатам. Чем на более высокой высоте происходит раскрытие, тем больше рассеяние", — пояснил эксперт.

Кассетные боеприпасы поражают как живую силу, так и небронированную технику. Обломки могут смертельно травмировать и серьезно повредить автомобили.

"Во время применения неразорвавшейся бомбочки рассеиваются. Затем гражданское население подрывается на них. То есть, представьте себе, несколько десятков или несколько сотен таких мин лежит и они могут взорваться в любой момент", — отметил Андрей Харук.

По международному праву такие боеприпасы запрещены к применению в местах, где есть гражданское население. Однако РФ продолжает их использовать.

Напомним, оккупационные войска России утром в пятницу, 18 апреля, нанесли серию ударов по Харькову баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. Произошло попадание в многоэтажку: погиб человек, пострадали 74 жителя, в том числе дети.

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