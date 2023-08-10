Убытки на миллиарды гривен: пожар на оккупированном Джарылгаче уничтожил заповедную зону
На временно оккупированном острове Джарылгач Херсонской области уже более недели пылают пожары. Огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров и нанес ущерб на миллиарды гривен.
Об этом "Суспильному" рассказала директор НПП "Джарылгацкий" Ирина Сабашенко. По ее словам, заповедная зона, где сконцентрирована основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех редких животных и наибольшее количество копытных на острове, – все уничтожено огнем. Ряд растительных сообществ, занесенных в Красную книгу, находятся под угрозой исчезновения.
Сабашенко указала, что на восстановление степного, лугового, солончаковых участков нужно в среднем от 4-5 до 8-12 лет, а тамариковых зарослей – от 15 до 30 лет.
"Ущерб подсчитываем, но уже на миллиарды гривен. Пожар еще продолжается, поэтому данных точных нет", – отметила директор.
Напомним, с первых дней полномасштабного вторжения России Джарилгач находится под оккупацией. Часть парка, пылающая с начала августа – это зона абсолютной заповедности, где даже ограничено посещение людьми.
"Несомненно, пожар, который никто даже не пытается потушить, принесет колоссальные потери биоразнообразию острова", – отметила Украинская природоохранная группа.
Как сообщал OBOZREVATEL, Каховское водохранилище полностью обмелело после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Сейчас его дно – сплошная огромная пустота, на которой виднеются озерца воды.
"Более $2 млрд прямых убытков и по меньшей мере $1,5 млрд потерь для экологии в результате преступления России, а самое ужасное – десятки тысяч разрушенных судеб, боль и страдания для украинцев и украинок", – подчеркнули в фонде "Вернись живым".
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