Участвовал в освобождении Киевщины и Харьковщины: в боях с оккупантами погиб пластун Петр Богдан. Фото

На войне за Украину погиб пластун и военнослужащий Петр Богдан, 1980 года рождения. Его жизнь оборвалась 4 июля 2024 года.

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Об этом сообщил глава Краевого пластового совета Юрий Юзич на своей странице в Facebook. Петр получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, вблизи села Зеленый Гай, что в Боровской общине Харьковской области.

Петр Богдан учился в гимназии №117 им. Леси Украинки в Киеве. Он был пластуном с 1 сентября 1996 года в кружке Залога "Морские Волки", который занимался морским пластованием, шалаш ч. 37 имени Николая Михновского. Петр присягал быть верным Богу и Украине на куренном лагере Михновцев, который назывался "Лесная Академия".

"Петр всегда был предан этим пластовым ценностям, верен своей юношеской присяге. Взвешенный, уравновешенный, мудрый и всегда надежный. Имел собственное мнение и готов был его защитить", – пишет Юрий Юзич.

Он занимался пластованием до 1998 года, был прихожанином церкви св. Николая на Аскольдовой могиле. Высшее образование получил в Киевском национальном медицинском университете имени Богомольца, после чего работал врачом в Киеве.

С началом полномасштабного вторжения сразу присоединился к Силам обороны Украины. Сначала воевал в Украинской Добровольческой Армии и участвовал в операциях по освобождению Киевщины и Харьковщины. Позже служил во 2-м механизированном батальоне 44-й отдельной механизированной бригады, где спасал Героев в медицинской части батальона.

Вблизи села Зеленый Гай в Боровской общине Изюмского района Харьковской области Петр провел свой последний бой. Защитник получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, и погиб 4 июля 2024 года. У погибшего воина остались жена и двое детей.

Ранее сообщалось, что в бою против российских оккупантов вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области погиб защитник Украины с Тернопольщины Роман Слота. 30-летний Герой был инспектором взвода в штурмовом полку "Сафари" Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють".

Напомним, также 9 июля в Киеве простились с защитником Украины Владимиром Сергиевским с позывным "Ирландцем". Он служил в 72 бригаде имени Черных Запорожцев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 4 июля на Донбассе.

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