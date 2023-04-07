Участвовал в Революции Достоинства: в боях за Украину погиб защитник из Кривого Рога, его братья тоже служат в ВСУ. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб активист, волонтер и воин ВСУ из Кривого Рога Андрей Охотин. Боец служил в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, последний свой бой он принял на границе Харьковской и Луганской областей – вблизи Сватового.

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Жизнь военного оборвалась во время боя с врагом 6 апреля. Об этом сообщило издание "Свои Кривой Рог". У воина остались два брата, которые также защищают Украину в рядах Вооруженных сил.

Как пишут журналисты, Андрей Охотин был настоящим патриотом Украины. Его борьба за независимость Родины началась в 2014 году во время Революции Достоинства. После событий на Майдане Незалежности мужчина начал заниматься волонтерством, а в 2015 году попал в ряды украинского войска.

Охотин родился и учился в Кривом Роге, а в последнее время проживал в Киеве. До начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчина работал в сфере торговли. Уже во время войны воин окончил Государственный университет экономики и технологий и получил диплом магистра.

Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк подтвердила гибель военного. Она отметила, что Охотин только недавно получил высшее образование, о котором так мечтал. Депутат подчеркнула, что весь город и Украина гордятся своим Героем.

"Очень ужасное известие. В бою за Украину мужественно погиб наш криворожский воин 92 бригады Андрей Охотин. Ну как же так? Только недавно получил высшее образование, о котором так мечтал. С 2014 года отдавал себя на защиту Украины. И отдал свою жизнь.. Мы безгранично гордимся тобой, друг!" – отметила Третьяк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защищая восток Украины в войне с российскими оккупантами, погиб известный музыкант и дирижер Константин Старовицкий. Последний бой он принял на украинском Донбассе.

– На фронте погиб 48-летний воин из Ривненской области Олег Магрело. Военный служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде (бывшее подразделение ССО "Азов").

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