Стоял на защите Украины: на Донетчине в боях с оккупантами погиб музыкант и дирижер Константин Старовицкий

Защищая восток Украины в войне с российскими оккупантами, погиб известный музыкант и дирижер Константин Старовицкий. Последний бой он принял на украинском Донбассе.

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Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили на Facebook-странице Национального академического духового оркестра Украины. Там подчеркнули, что для оркестра это невосполнимая потеря.

"Защищая нас с вами, защищая всю Украину, на Краматорском направлении погиб наш коллега Константин Старовицкий. Вечная память Герою! Царство небесное", – говорится в сообщении.

О гибели музыканта также известила и Национальная филармония Украины в Facebook. "На войне погиб музыкант, дирижер, отец и сын. Герой – Константин Старовицкий. Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям, побратимам и коллегам", – отметили в учреждении.

На Facebook-странице Киевской оперы рассказали, что Константин Старовицкий был артистом оркестра, а впоследствии – дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти "Рита" и одним из постановщиков и авторов перевода украинской оперы Дж. Россини "Брачный вексель".

Старовицкий служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра. Затем продолжил нести службу в Харьковской области. Воевать пошел в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

У музыканта и воина остались несовершеннолетняя дочь, жена и мама.

Коллеги и друзья вспоминают Старовицкого как искреннего человека и талантливого музыканта, мечтавшего о сцене.

"Это просто ужас! Талантливый, искренний! Мы встретились в последний раз накануне войны. Кажется, это было 22 февраля... Все бомбоубежища тогда освобождали от лишних вещей, готовя к работе. У нас до сих пор сохраняется реквизит той самой "Рити", который он тогда нам завез. Уже над нашими головами летели ракеты, а мы переносили реквизит из машины домой..", – написала в комментариях Инна Гончарова.

"Мы когда-то вместе работали над спектаклем… Костя дирижировал, я пела. Мечтали о сцене, собрали хорошую команду. Теперь он будет играть свою музыку вместе с Небесным оркестром… Светлая и добрая память Герою", – написала в Facebook певица Ангелина Карпенко.

"Мой мозг не воспринимает это! Мой коллега, товарищ и побратим.. Просто не могу принять это. Человек очень высокой личности... Костя", – отметил Виталий Кузьменко.

"Прекрасный музыкант, исполнитель, мой ученик по оркестровке. Я помню его интересные переводы опер Россини для деревянных ансамблей. Всегда общителен, любил музыку. Костя, я всегда буду тебя помнить и мне очень жаль, что произошло такое горе" , – сказала композитор и профессор Леся Дичко.

Как сообщал OBOZREVATEL, защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 48-летний воин из Ривненской области Олег Магрело. Военный служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде (бывшее подразделение ССО "Азов").

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