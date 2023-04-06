В боях за Бахмут погиб воин ССО ''Азов'' из Ривне Олег Магрело: у него осталось трое детей

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 48-летний воин из Ривненской области Олег Магрело. Военный служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде (бывшее подразделение ССО "Азов").

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Боец погиб в самой горячей точке на фронте в Украине, городе Бахмут Донецкой области, 3 апреля. О потере сообщили на Facebook-странице Сарненского городского совета.

Младший сержант Вооруженных сил Украины призвался на службу в войска из Ривне, а родился Герой в городе Сарны.

У Олега Магрелы остались трое детей, жена и родители.

"Искренние соболезнования семье и близким воина. Всей громадой склоняем головы в глубокой скорби. Вечная и светлая память Герою", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в боях за Бахмут погиб военный ГУР Артур Пашкуляк с позывным "Махно". Он с самого начала масштабного вторжения воевал в самых горячих точках на востоке страны.

Также в боях с российскими оккупантами в Бахмуте 1 апреля погиб криворожец Константин Скиба. До полномасштабного вторжения России он был активным участником культурно-общественного центра ШELTER+, помогал подросткам из сложных семей.

Херсонец Андрей "Мех" Мехряков также погиб в боях за этот город. До полномасштабной войны он был диджеем в одном из херсонских клубов, но когда Россия начала вторжение, взял в руки оружие.

Погиб Мехряков, прикрывая побратимов во время боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире простились с погибшим в Мариуполе воином Павлом Спиридоновым. Мужчина родом из Запорожья отстаивал родную землю с начала боев на востоке в 2014 году и принял свой последний бой год назад. Однако его тело удалось забрать только недавно.