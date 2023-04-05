До войны был диджеем: в боях за Бахмут погиб Андрей Мехряков. Фото

В бою с российскими оккупантами в Бахмуте 4 апреля погиб херсонец Андрей "Мех" Мехряков. До полномасштабной войны он был диджеем в одном из херсонских клубов, но когда Россия начала вторжение, взял в руки оружие.

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Погиб Андрей Мехряков, прикрывая побратимов во время боя. О гибели Героя сообщил Telegram-канал "Информатор Херсон" и ГО Centuria, участником которой был воин.

"Херсонец Андрей "Мех" Мехряков, который был диджеем в ШАДЕ, сегодня погиб в Бахмуте", – написали 4 апреля на канале "Информатор Херсон".

Мехряков выступал под творческим псевдонимом Dj Apache.

Несколько больше о Герое, отдавшем жизнь за Украину, рассказали его побратимы.

"Мех" освобождал родную землю в рядах 3 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сформированную 9 марта 2022 года на базе подразделения территориальной обороны "Азов". Также он был участником ГО Centuria – движения, представители которого декларируют, что стоят "на мировоззренческой основе Украинской Государственности и Европейской традиции". "Мех" проявил себя как отважный воин. Погиб он, прикрывая своих братьев по оружию.

"Андрей Мехряков – воин 3 ОШБ и представитель Centuria, отдавший свою жизнь за будущее Украины. Сам родом из Херсона, придя в наше подразделение, имел возможность познакомиться с криворожскими легионерами, так он и присоединился к рядам нашего движения. Проявлял себя как хладнокровный и отважный человек, с улыбкой уничтожая врагов нашей Нации. Погиб достойно, прикрывая побратимов. Быть воином – жить вечно! – указано на странице Centuria в соцсети.

На странице воина в Instagram последнее сообщение датировано 10 марта. Тогда Андрей выложил фотографию с братьями по оружию. И написал: "Подразделение как семья, у всех свои нюансы, споры и прочая х*рня, но все друг за друга готовы спуститься в ад".

Напомним, в боях за Бахмут погиб воин из Кривого Рога Константин Скиба. До начала полномасштабной войны он помогал подросткам из неблагополучных семей. Когда Россия начала широкомасштабную агрессию – встал на защиту Украины в рядах 93 ОМБр.

Жена павшего Героя написала после его гибели трогательный пост. Она пообещала любимому, что будет воспитывать их двух дочерей такими, какими мечтал видеть их папа. И поклялась: их осиротевшая семья будет жить так, чтобы он мог ими гордиться.