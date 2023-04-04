''Навсегда останешься ангелом'': в боях за Бахмут погиб воин из Кривого Рога, жена посвятила ему трогательный пост

В боях с российскими оккупантами в Бахмуте Донецкой области 1 апреля погиб криворожец Константин Скиба. До полномасштабного вторжения России он являлся активным участником Культурно-общественного центра ШELTER+, помогал подросткам из сложных семей.

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Когда Константина мобилизовали, этот глубоко верующий отец двух дочерей, до беспамятства любящий свою супругу, стал настоящим воином, нанесшим врагу значительные потери. О гибели Героя сообщили на странице ШELTER+ в Facebook.

Там рассказали, что родился Константин Скиба 24 декабря 1986 года в Кривом Роге. Жил в микрорайоне "Заречный" и довольно рано понял, что стремится не просто проживать жизнь, а наполнить ее смыслом: помогать другим.

"Для нас он останется в памяти в первую очередь фактически ролевой моделью того, каким бы мы хотели видеть молодое поколение украинцев. Простой парень из Заречного, который на определенном этапе понял, что в жизни не хватает смысла, и буквально с улицы пришел к нам, в Ш+, в его поисках. Вырос как личность на наших глазах, вырос вдумчивым и ответственным мужчиной, обрел настоящую любовь, с Татьяной Скибой они дали жизнь двум уникальным дочерям. Много всего хорошего в Ш+ буквально сделано его руками. Множество сверхважных решений были приняты при его участии, ведь уже много лет Костя — участник главного совета нашей организации, которая несет полную ответственность за все, что происходит в нашем движении", – рассказали в центре.

Несколько месяцев назад Константин был мобилизован на защиту Украины. Он в рядах 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" защищал город Бахмут Донецкой области. Там, на фронте, Константин доказал, что имеет не только огромное сердце, вмещающее любовь к ближним и желание им помочь, но и безмерную смелость, чтобы защищать тех, кто нуждается в защите.

"Добрый и спокойный по жизни Костя за последние месяцы стал настоящим воином, который успел лично нанести врагам серьезный ущерб, во всех смыслах этого слова. Он завоевал огромное уважение среди сослуживцев и командиров, был там, в самом страшном аду этой войны, поддержкой и вдохновением для многих. И даже в свой последний день он реально совершал героические действия, о которых, уверен, еще станет известно. Костя умер воином, в жестоком бою, но судя по всему, мгновенно и без страданий... Он стал человеком глубокой веры, "богозависимым", как писал он Тане в недавних сообщениях. И его вера была его движущей силой. Вплоть до того момента, когда он пожертвовал жизнью ради нас всех", – написали единомышленники Героя из ШELTER+.

Погиб воин 1 апреля. Его жена Татьяна, которая теперь будет самостоятельно растить двух любимых дочерей Константина, написала щемящий пост-прощание с любимым.

"Я не верю, что должна это писать. Но ты теперь навсегда останешься моим ангелом. Я не знаю, как дальше жить без тебя... Но я обещаю перед лицом Господа и нашими друзьями, что буду жить так, чтобы ты нами гордился. И дочерей воспитаю так, как мы с тобой всегда говорили. Ты моя любовь, первая и последняя. Спасибо тебе, мой самый дорогой за твою любовь ко мне и к нашим дочерям. Ты для меня всегда был идеальным. Мудрый, сильный, добрый, спокойный, Остроумный, любящий! Я радуюсь, что ты с Господом. И молю Бога, чтобы дал силы мне жить здесь... на земле... без тебя... МОЯ ЛЮБОВЬ!!!!До встречи", – написала Татьяна Скиба.

Все знавшие Константина уверяют: его гибель – огромная потеря.

"Мучительная потеря прекрасного и светлого человека. Папы двух дочерей. Мужа. Сына. Друга. Воина света", – написала Оксана Глазкова.

"Нет сна. Нет понимания. Ты должен был жить. Для семьи, для страны. Ты должен был уничтожать зло в Бахмуте и в сердцах местных подростков из сложных семей. Скромный и мощный человек... Ты должен был вернуться и быть живым свидетельством божьих чудес...Мы все очень многое потеряли", – уверена Юлия Бондаренко.

"Достаточно флегматичный и неконфликтный Костик за последние месяцы стал могущественным воином. И его активное участие в этой войне, даже несмотря на то, что было не очень длинным, пошло в огромный плюс Украине. Если вы понимаете, о чем я. Убедился, что его самоотверженный нрав и готовность к самопожертвованию реально никуда не делась до его последнего дня, а скромная и будто бы не очень уверенная в себе Таня с феноменальным достоинством и благородством проживает эти часы, артикулируя мудрые и адекватные простые вещи относительно своей ответственности перед дочерьми и важностью быть достойной своего героического любимого", – написал общественный деятель Юлий Морозов.

Тем временем, в ШELTER+ призвали всех, кто имеет такую возможность, помочь вдове воина и его маленьким дочерям. Сделать это можно по реквизитам: 4149 4993 4850 4752.

"Как бы ни развивались события дальше, эти деньги точно будут использованы на добрые и благородные цели", – добавили в центре.

Напомним, ранее в Житомире попрощались с погибшим в Мариуполе воином Павлом Спиридоновым. Муж родом из Запорожья отстаивал родную землю с начала боев на востоке в 2014 году и принял свой последний бой год назад. Однако его тело удалось забрать только недавно.

У Героя осталась любимая жена и двое детей, 6 и 8 лет.