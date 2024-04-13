Участвуют в боевых действиях и раскрывают преступления: Клименко сказал, сколько полицейских задействовано в войне с Россией

В 2023 году Рада приняла закон о так называемых комбатантах. Речь идет о военных подразделениях, в частности вооруженных подразделениях полиции, непосредственно участвующих в боевых действиях.

Об этом во время Конгресса местных и региональных властей. при президенте Украины заявил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, таких полицейских в ведомстве 7 тысяч.

По его словам, 30 тысяч полицейских раскрывают преступления и осуществляют ряд функций, не только полицейских, в регионах, где непосредственно проходят активные боевые действия.

При этом министр отметил, что часть полицейских несет службу на пограничных заставах и на границе с ЕС, на части границы с Беларусью, потому что 20 тысяч пограничников находятся непосредственно в зоне боевых действий.

Министр проинформировал, что в целом по состоянию на сегодняшний день в Нацполиции проходят службу 75 тысяч человек.

Вот если отличить от 75 и 30, и 7 тысяч, и еще лиц из подразделения "Белые ангелы", которые занимаются эвакуацией, и тех, кто занимается дронами, то вы увидите, что у нас всего - около 30-33 тысяч полицейских, которые должны раскрывать то количество преступлений, которые есть в такой большой стране, как наше", - подчеркнул глава МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя сотрудники Нацполиции могут вместе с работниками Территориальных центров комплектования работать на улицах, повестки в ТЦК могут вручать только военные. Именно поэтому они совместно работают на блокпостах.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. Он уточнил, что в базах правоохранителей есть данные о сотнях тысяч человек, которые, возможно, уклоняются.

Как стало известно, около половины украинцев считают, что процесс мобилизации в Украине проходит в неправильном направлении. При этом около 60% граждан нашего государства негативно оценивают работу ТЦК и именно военкоматы винят в срыве мобилизации.

Ранее в Минобороны объяснили, что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации. В частности, мужчинам от 25 до 60 лет необходимо будет носить с собой военный билет. Документ нужно будет предоставлять по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.