У полицейских есть базы данных вероятных уклонистов, но повестки они вручать не могут, – Клименко

Хотя сотрудники Нацполиции могут вместе с работниками Территориальных центров комплектования работать на улицах, повестки в ТЦК могут вручать исключительно военные. Именно поэтому они вместе работают на блокпостах.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в ходе Конгресса местных и региональных властей. Он уточнил, что в базах правоохранителей есть данные о сотнях тысяч человек, которые, возможно, являются "уклонистами".

"У полиции есть соответствующие базы данных, где есть уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу их могут проверить работники ТЦК", – пояснил Клименко, почему на блокпостах полиция и представители центров комплектования работают вместе.

Министр также отметил, что полиция ведет розыск только тех уклонистов, кто уже получил на руки повестку. А админпротоколы по этой группе лиц составляют исключительно работники ТЦК.

Отдельно Клименко рассказал, что к 2024 году уже запланирована реализация проекта "Добровольная пожарная охрана". Его внедрят в 63 общинах, способных создать добровольческие подразделения пожарной охраны. Такое сотрудничество с общинами происходит в рамках внедрения инициатив безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, около половины украинцев считают, что процесс мобилизации в Украине сейчас проходит в неправильном направлении. При этом около 60% граждан нашего государства негативно оценивают работу ТЦК и именно военкоматы винят в срыве мобилизации.

Ранее в Минобороны объяснили, что изменится для украинцев после вступления в силу закона о мобилизации. В частности, мужчинам от 25 до 60 лет необходимо будет носить с собой военный билет. Документ нужно будет предоставлять по требованию представителя ТЦК, пограничной службы или полицейского.