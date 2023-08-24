Учения украинских пилотов на F-16 в США могут начаться в сентябре – NYT

Соединенные Штаты начнут обучение украинских летчиков на истребителях F-16 на своей территории. Инициатива предполагает, что в начале этого обучения пилоты будут освоивать английский язык в Техасе, а затем отправятся на многомесячное обучение на базу в Аризоне.

Видео дня

Об этом сообщает The New York Times. Решение о проведении такого обучения будет объявлено в ближайшей перспективе.

Согласно информации от журналистов, официальное объявление о принятии данного решения может быть сделано уже сегодня, а начало обучения запланировано на сентябрь.

Сначала пилоты пройдут обучение английскому языку в штате Техас, а затем начнут многомесячную подготовку на базе в штате Аризона.

Пока остаётся неясным, какие конкретно пилоты будут направлены на обучение в США: это могут быть летчики, которые изначально планировали проходить подготовку в Европе, либо это может быть дополнительная группа летчиков.

Напомним, министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что его страна поставила Украине ограничения на применение истребителей F-16. По его словам, после того как украинские военные получат на вооружение эти самолеты, они не смогут наносить удары по территории государства-террориста России.

Украинский пилот с позывным Moonfish, который сейчас проходит обучение на истребителе F-16, рассказал, что союзники учли пожелания Украины во время составления плана обучения. По его словам, больше внимания будет уделено миссиям, соответствующим реалиям российско-украинской войны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, однако поставки состоятся после выполнения определенных условий. Среди этих условий – обученный украинский персонал и необходимые разрешения, инфраструктура и логистика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!