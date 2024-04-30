Ученые и волонтеры объединились, чтобы собрать средства на современные дальнобойные дроны для ВСУ. Фото

Ученые и волонтеры объединились, чтобы собрать средства на современные дальнобойные ударные дроны для украинской армии.

Об этом сообщил военный журналист, волонтер и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала в своем Telegram-канале.

Присоединились к работе Благотворительного фонда "Батальон Волонтер" ученые Национальной аграрной академии наук Украины во главе со своим президентом Ярославом Годзалом.

"Благодарим академию НААН за то, что не только развивают аграрную науку Украины во время войны, но и помогают защитникам уничтожать врага. Помощь на дроны, которые минусируют враждебные цели на территории государства агрессора - бесценна", - написал Роман Бочкала.

Вскоре этот ударный дрон зажжет на территории РФ.