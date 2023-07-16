Учился в Великобритании: в боях на Запорожье погиб воин из Прикарпатья

На войне с российской армией в Украине погиб военный из Ивано-Франковской области Виталий Слезюк. Он вступил в ряды Сил обороны Украины после начала полномасштабного вторжения России, воевал на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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О потере сообщил глава Олешанской громады Богдан Двояк, передает "Суспільне". Героический воин был родом из села Живачев, он родился 12 сентября 1988 года.

В 2009-2012 годах Слезюк учился на кафедре изобразительного и декоративно-прикладного искусства и реставрации национального университета Прикарпатья имени Василия Стефаника.

По словам старосты села Живачев Павла Шевчука, военный в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Боец воевал на Бахмутском направлении. Затем получил ранение и провел около трех месяцев на учениях в Великобритании.

Погиб военнослужащий на Запорожском направлении. У него остались сын, брат-близнец, сестра и родители.

Виталия Слезюка похоронили 16 июля на кладбище в его родном селе.

"В это тяжелое время низко склоняем головы перед светлой памятью воина, который самоотверженно защищал родную землю от врага. Выражаем искренние соболезнования родным, побратимам, знакомым и разделяем ваше горе. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери. Герои не умирают! Слава Украине! Героям Слава!" – сообщил Тлумачский городской совет в Facebook.

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