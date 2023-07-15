'Первым приходил на помощь': в боях за Украину погиб капитан стрелкового батальона из Одесской области. Фото

В боях за Украину отдал жизнь капитан четвертого стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Борис Айзенберг из Одесщины. Владелец дендрариума и талантливый художник, умудрявшийся видеть красоту и величие природы даже посреди ада войны, он оставил все, чтобы защищать родную землю, когда на нее пришел враг.

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Свой последний бой воин принял под селом Белая Гора в Донецкой области 13 июля. Об этом сообщил командир 28 ОМБр Сергей Ткачук, пишет "Общественное".

Возле села Белая Гора в Донецкой области 13 июля погиб капитан четвертого стрелкового батальона 28 ОМБр имени рыцарей Зимнего похода Борис Айзенберг.

"Он первым приходил на помощь, не ожидал просьб или жалоб. Его доброе сердце и широкая душа всегда были открыты. Он был ясным светочем и проводником в сложном и опасном мире для нас всех, его друзей", – рассказал комбриг 28 ОМБр Сергей Ткачук.

В сети после трагического известия прокатилась волна скорби. Воина с душой художника знали не только на родной Одесщине, но и далеко за ее пределами. До полномасштабного вторжения он являлся владельцем дендрария и занимался строительством. Когда же на украинскую землю пришел враг уже с полномасштабной войной – взял в руки оружие, чтобы защитить то, что творил сам и многие поколения украинцев.

"Сакуры, растущие возле Оперы в Киеве, приехали из-под Одессы. Из дендрария из Фонтанки, который принадлежал командиру роты нашей 28 бригады Борису Айзенбергу. Он погиб вчера на востоке Украины, защищая всех нас. В мирной жизни он сажал деревья, занимался строительством, даже на фронте собирал гербарий и рисовал акварелью. Одесса помнит, как он подарил и сам высаживал золотистые ясени и клены возле Художественного музея вместе с Александром Ройтбурдом. Ему было явно за 50 и, наверное, он спокойно мог посидеть где-то на службе в тылу, но пошел защищать Украину и до последнего был на нуле со своими ребятами. Вы когда проходите по Киеву возле Оперы и по Одессе возле Художественного, вспоминайте о Борисе и всех, кто нас защищает", – написала журналистка из Одессы Алена Балаба.

Пользователи сети вспоминают встречи со светлым и талантливым Борисом Айзенбергом.

"Как больно, Боря... Хочу, чтобы все знали, каким ты был человеком и как много ты сделал для Украины."Влад, у меня есть 50 декоративных яблонь Незведского, хочу, чтобы они цвели на улицах Одессы. Там еще и яблочки вкусные для детей будут. У меня друзья все "пастись" в питомник просятся, когда они созревают. С высадкой сам справишься? Куда деревья везти?" – вспоминает Владислав Балинский диалог с Борисом.

Он добавляет, что Айзенберг был из тех людей, которые делали и пространство вокруг себя, и тех, с кем сводила их жизнь, лучше.

"Боря был из тех людей, которые умеют улучшать пространство вокруг себя и заряжать положительной энергией всех окружающих. Эти первые яблони мы высадили на Армейской улице, а сколько деревьев было еще... Вы даже не представляете, как он радовался, узнав, что подаренные деревья прижились... зацвели... начали плодоносить. Я просто хочу, чтобы вы знали... Земля тебе пухом, друг, победим. Герои не умирают!" – написал Балинский.

Даже в эпицентре ада войны, среди боли, смерти и страданий, Борис Айзенберг умудрялся находить прекрасное и утверждать триумф жизни. Его талантливые фотографии и изящные акварели вдохновляли многих подписчиков страниц воина в соцсетях.

"Господи, как так!? Почему? Опять самые лучшие, самые талантливые, самые светлые!!! Человек, который чувствовал красоту даже там, в аду. Чувствовал и делился тем, что видел сам, до последнего дня. Гармонию, нежность, цветы на нуле, веру, жизнь… Человек, который создавал миры и надежду. В это невозможно поверить!" – написала Елена Жукова.

"Некоторые знали Бориса Айзенберга только по его шедевральным фото и картинам из ФБ, которые он творил, находясь в аду... Человек, который среди боли, ужасов, огня и смертей находил и умел всему миру транслировать красоту, величие и покой природы...В такие страшные вести мозг отказывается верить…Отпечатки его души навсегда останутся с нами в его работах. Такие люди должны жить вечно в наших сердцах", – уверена Екатерина Кордун.

Настоящим офицером, безгранично любившим Украину, запомнили Айзенберга те, с кем он пересекался на передовой, с кем воевал плечом к плечу.

"Имел честь служить в начале вторжения с Борисом Айзенбергом, в одном подразделении. Очень порядочный человек и настоящий офицер, без совка и пренебрежения над подчиненными. Человек очень мирной профессии – растения и ландшафтный дизайн. Но стал воином, встал на защиту Украины, не смотря на возраст и состояние здоровья. Вечная Память и Слава! Помните, друзья, "Барбарисовича", так он себя называл", – написал защитник Сергей Гуцалюк.

"Друг! Как же так?! Он так хотел в любимом Крыму сходить в горы и купаться в Лесной бухте…Я скучаю", – пишет Сергей Еньков.

Одним из последних сообщений Бориса Айзенберга стал пост с его фотографией на фоне разрушенного обстрелами дома.

"За моей спиной здание, в которое на днях попала крылатая ракета врага... Сколько еще таких... Одним дано строить. Вторым разрушать... Последнее значительно проще... Но мы все равно победим, потому что с нами Бог. И свет всегда приходит после тьмы", – написал воин, отдавший жизнь за Украину.

Напомним, ранее стало известно, что в боях в Запорожье погиб 24-летний разведчик из Хмельницкой области Юрий Куцый. Он ушел на фронт ради победы.

А в Луцке в Луцке 13 июля простились с 31-летним старшим солдатом Максимом Галайдой. Он погиб на Марьинском направлении в бою с российскими захватчиками.